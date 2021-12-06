Şehzadeler'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Bedevi Mahallesinde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 395 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.B. (45) sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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