Şehzadeler'de imzalar eğitim için atıldı

Şehzadeler Belediyesi, vatandaşların eğitimlerine yardımcı olmak amacıyla, Şehzadeler Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği işbirliği protokolünü bu yıl da yeniledi.

Kurulduğu günden bu yana eğitim, öğretime büyük destekler veren Şehzadeler Belediyesi, desteklerini sürdürüyor. Şehzadeler Belediyesi, bu yıl da Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'yle imzaladığı protokol çerçevesinde, mahallelerde bulunan belediye hizmet binalarını vatandaşların çeşitli alanlarda eğitim alabilmeleri için kurumların hizmetine açıyor. İşbirliği protokolü, Başkanlık Makamı'nda Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vekili Orhan Çelik tarafından imza altına alındı.

Şehzadeler Belediyesi'nin her alanda eğitime büyük katkılar verdiğini ifade eden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Orhan Çelik "2014 yılında bugüne kadar bize sürekli olarak destek veren eğitim gönüllüsü bir belediye başkanımızın olması nedeni ile büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bugün yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediyemiz ile şehrimize fayda getirecek bir işbirliği protokolünü imzalıyoruz. Bu protokol çerçevesinde Şehzadeler ilçesi sınırlarındaki belediye hizmet binaları Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak kurslarda vatandaşlarımızın kullanımına açılıyor" dedi. Şehzadeler Belediyesi ile her alanda işbirliği içinde olduklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş ise "Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik tam bir eğitim gönüllüsü. Geçtiğimiz yıllarda da protokol imzalamıştık. Binlerce vatandaşımız açmış olduğumuz kurslardan faydalanmıştı. İşbirliği protokolümüzü bu yıl yeniden imzalıyoruz. Milli Eğitim ve Halk Eğitim olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçları dahilinde kurslar açacağız. Bu sayede daha çok vatandaşımıza ulaşabileceğiz" diye konuştu.

Şehzadelerin eğitim kalitesinin yükselmesi için belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Şehzadeler Belediyesi olarak kurulduğumuz günden beri, kesintisiz olarak imkanlarımızın da üstünde eğitime, öğretime destek verdik. Biz en büyük yatırımın, insana yapılan yatırım olduğunun farkındayız. Bu bağlamda da yaklaşık 3 tane sıfırdan okul yapabilecek bir bütçeyi, 66 mahallemizdeki okullarımızın çevre düzenlemesi ve fiziki imkanlarının iyileştirilmesi için harcadık. Hem de eğitim, öğretim kalitesinin arttırılması için çeşitli eğitim faaliyetlerine katkıda bulunarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün de Halk Eğitim Merkezimize, bir kez daha ek binalarımızın uygun olanlarının tahsisini gerçekleştiriyoruz. Bu binalarımızda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte, vatandaşlarımızın değişlik branşlarda daha iyi eğitim alabilmeleri için kurslar düzenlenecek. Şehzadeler Belediyesi olarak biz de bu kurslara destek olacağız." dedi. Yapılan konuşmaların ardından işbirliği protokolü imza altına alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA