Şehzadeler'de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehzadeler'de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor

Perşembe Pazarı'na "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" standı kuran Şehzadeler Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimine uygun yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

Şehzadeler'de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor
28.04.2020 23:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 23:45

Perşembe Pazarı'na "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" standı kuran Şehzadeler Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimine uygun yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

Daha önce hayata geçirdiği sosyal belediyecilik hizmetleri ile adından söz ettiren Şehzadeler Belediyesi, bu kez de Ramazan ayının manevi iklimine uygun yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Perşembe Pazarı'na "İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın" standı kuran belediye, mübarek ayda yardımlaşma ve dayanışmanın artırılmasına öncülük etti. Kurulan standa imkanı olan kişiler ile pazarcılar sebze ve meyve bırakıyor, ihtiyacı olan kişiler de sormaksızın alabiliyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak bir yandan korona virüs ile mücadele ettiğimiz bu günlerde diğer taraftan gerçekleştirildiğimiz sosyal projeler ile vatandaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Tamamen güvene dayalı ve hiçbir hesabın sorulmadığı 'İmkanı olan bıraksın, ihtiyacı olan alsın' sloganıyla yaptığımız standı pazaryeri girişine yerleştirdik. Esnafımız ve vatandaşlarımız kurulan standa destek vermeye başladı. Gün bir ve beraber olma günü. Bu vesileyle mübarek Ramazan ayına girdiğimiz bugünlerde Rabbim'den, İslam alemine ve tüm insanlığa hayır, bereket ve sağlık getirmesi diliyorum." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir Haberler
Güney Koreli bakan, Kim Jong-un'un halkın karşısına çıkmamasının nedenini anlattı: Koronavirüs endişesi olabilir
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu Haberler
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı Haberler
42 kişinin öldüğü saldırının ardından Afrin'de sivillere yönelik bir bombalı saldırı daha yapıldı
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
5 gün boyunca vaka bildirmeyen kentlerde normalleşme başlayacak
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
ABD'de yürütülen çalışma, kan testiyle kanserin daha erken teşhis edilebileceğini gösterdi
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye, hava ambulans hizmetini ücretsiz sunan tek devlettir
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
Hillary Clinton, 2020 seçimlerinde Joe Biden'ı destekleyecek
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
ABD'de yeni araştırma: Kanser olan koronavirüs hastaları 3 kat daha fazla ölüm riski taşıyor
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Koronavirüsün bir ölümcül yan etkisi daha ortaya çıktı: Gizemli kan pıhtılaşması
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Fenerbahçeli Mauricio Isla, İtalyan ekibi Parma ile görüşüyor
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a...
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Hatay'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Türk profesörlerden ABD'nin paylaştığı UFO görüntülerine ilişkin ilk yorum: Uzaylılarla hiçbir ilgisi yok
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
Son Dakika: Kadir Şeker'in hastanede yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
ABD Başkanı Donald Trump: Kim'in sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Elazığ'dan müjdeli haber, yoğun bakımda korona hastası kalmadı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Akılalmaz ihmal! Huzurevine kontrole giden doktor, 54 yaşlıya korona bulaştırdı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de, vatandaşlar akıllanmıyor: Plaja akın ettiler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Naci Bostancı Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Bülent Ersoy Nur Yerlitaş
Spor Podolski Mauricio Isla Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Afrin Mayıs Antalya
Şu an buradasınız: Şehzadeler'de imkanı olan bırakıyor ihtiyacı olan alıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 00:34:30. #1.14#
title