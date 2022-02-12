Şehzadeler'de bir kişi bıçakla yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehzadeler'de bir kişi bıçakla yaralandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Yarhasanlar Mahallesi 2320 Sokak'ta yürüyen V.K (30), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan V.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şehzadeler'de bir kişi bıçakla yaralandı

Şehzadeler'de bir kişi bıçakla yaralandı

Şehzadeler'de bir kişi bıçakla yaralandı

AA / Serkan Özcan - Güncel

Münir Karaloğlu, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title