Şehzadeler'de bir kişi bıçakla yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Yarhasanlar Mahallesi 2320 Sokak'ta yürüyen V.K (30), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan V.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.