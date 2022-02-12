Şehzadeler'de bir kişi bıçakla yaralandı
AA, Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Ege Mahallesi Murat Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin bıçakla yaraladığı T.S (25), ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
T.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.
AA / Serkan Özcan - Güncel