Şehzadeler'de bir kişi bıçakla yaralandı - Haberler
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Şehzadeler'de bir kişi bıçakla yaralandı

AA, Serkan Özcan - Güncel
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Şehzadeler'de bir kişi bıçakla yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Ege Mahallesi Murat Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin bıçakla yaraladığı T.S (25), ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

T.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa, Ege, Güncel, Haberler

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