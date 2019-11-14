Şehzadeler Belediyesinden bağlama kursu

14.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:35

Şehzadeler Belediyesi'nin yetişkinlere yönelik açtığı Kısa Bağlama Kursu, 16 kursiyer ile başladı.



Şehzadeler Belediyesi vatandaşlara yönelik açtığı kurslara bir yenisini daha ekledi. Daha önce çocuklara yönelik Kısa Bağlama Kursu açan belediye, kurs beklenenden fazla ilgi görünce bu kez de yetişkinlere yönelik başlattı. Çocuk Kültür Sanat Merkezi'nde start alan kurs, 18: 00-20: 00 saatleri arasında, salı ve perşembe olmak üzere haftada iki gün olacak. 16 kursiyerin eğitim alacağı kursun ilk dersi verildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Belediyesi bünyesinde açılan kurslara vatandaşların gösterdiği ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade ederek "Gerek Gençlik Merkezimizde çocuklarımıza yönelik eğitim kurslarımız, gerek Kurşunlu Han'da geleneksel el sanatları kurslarımız, gerekse de Çocuk Kültür Sanat Merkezinde açtığımız kurslar büyük bir ilgi görüyor ve bu da bizi son derece mutlu ediyor. Daha önce çocuklarımıza yönelik açtığımız Kısa Bağlama Kursu büyük ilgi gördü. Bizi gören, bize ulaşan hemşehrilerimizi aynı kursun yetişkinler için de açılmasını talep ediyorlardı. Biz de bu talebe duyarsız kalmadık. Bağlama bizim kültürümüzün medeniyetimizin vazgeçilmez bir enstrümanı. Hemşehrilerimizin bağlama öğrenmelerine vesile olmaktan mutluyuz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA