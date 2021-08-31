Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi
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Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi

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Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi Şehzadeler Belediyesi'nin, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları sertifika töreniyle son buldu.

Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi

MANİSA - Şehzadeler Belediyesi'nin, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları sertifika töreniyle son buldu. Düzenlenen kurslardan 485 öğrenci yararlandı.

Şehzadeler Belediyesi'nin öğrencilerin yaz dönemini verimli geçirebilmeleri için yüzme, basketbol, muay thai ve wushu branşlarında düzenlediği Yaz Spor Okulları sona erdi. Kurslara katılan öğrenciler, kurs sonrası sertifikalarını Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Başkanı Akif Özer ve yönetim kurulu üyeleri Nedim Diyemli ve Şerif Gül'ün elinden aldı. Şehzadeler Belediyesi'nin, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği kurslardan 485 öğrenci yararlanırken Atatürk Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen sertifika töreninde renkli görüntüler yaşandı.

Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi
Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi
Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi
Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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