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Şehzadeler Belediyesi esnafa rahat nefes aldıracak

Şehzadeler Belediyesi, korona virüs nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve belediye kiracılarına rahat nefes aldıracak önemli kararlara imza attı.

Şehzadeler Belediyesi esnafa rahat nefes aldıracak
17.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:28

Şehzadeler Belediyesi, korona virüs nedeniyle zor günler geçiren esnaf ve belediye kiracılarına rahat nefes aldıracak önemli kararlara imza attı. Belediyeye işgaliye ödeyen esnaflar için 1 Haziran-31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan dönemde işgaliye bedellerinde yüzde 50 indirim yapılırken; belediyenin kiracısı olan ve pandemi sürecinde iş yeri kapatılan esnaflar kapalı kaldıkları süre için kira ödemeyecek. Belediye, kiracılarına nisan, mayıs ve haziran ayı kiralarını erteleme imkanı da tanıdı.

Şehzadeler Belediyesinin Haziran Meclis Toplantısında korona virüs nedeniyle zor günler geçiren esnaflar için can suyu olacak kararlara imza atıldı. İşgaliyelerde yüzde 50 indirim kararı alınırken; belediye kiracılarına kira bedellerini faizsiz olarak erteleme imkanı sunuldu.

İşgaliyede yüzde 50 indirim

Şehzadeler Belediyesi Meclisinde alınan karara göre; 1 Haziran- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işgaliye talebinde bulunan işletmelere içinde bulundukları ekonomik sıkıntının hafifletilmesi için işgaliye bedellerinin yarısı oranında indirim yapılacak. Bu haktan yararlanmak isteyen işletmelerin eski borçlarını ödemiş olması şartı aranacak. Öte yandan işletmeler Zabıta Müdürlüğü'nün izin verdiği alanlara ve alanların müsaitlik durumuna göre masa atabilecek. Aynı zamanda bu işletmeler korona virüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgelere uygun olarak işletmelerinde gerekli her türlü önlemi alacak.

Belediye kiracılarına kolaylık

Şehzadeler Belediye Meclisi, belediye kiracısı olan esnaflar için de önemli kararlar aldı. Belediye kiracısı olup, pandemi sürecinde iş yeri alınan tedbirler kapsamında kapatılan esnaflar, kapalı oldukları günler için kira ödemeyecek. Belediye mülkiyetindeki veya tasarrufundaki taşınmazlarda kiracı olan esnaflar için ayrıca nisan, mayıs ve haziran ayı kiralarını erteleme imkanı da sunuldu. Kira erteleme hakkından yaralanmak isteyen esnaflardan, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar (3 ay) aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ya da faiz uygulanmadan kira bedelleri tahsil edilecek. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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