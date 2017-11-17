Şehzadeler Belediyesi Diyabete Dikkat Çekti

Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, diyabete dikkat çekmek amacı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlediği etkinlikte ücretsiz şeker ölçümü yaptı.



Şehzadeler Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi (ŞEKAME) ile Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Diyabet Haftası dolayısıyla ortaklaşa yaptığı projede, diyabet hastalığına dikkat çekti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında kurulan stantta şekerini ölçtürmek isteyen vatandaşların ücretsiz kan şekeri değerleri ölçüldü. Düzenlenen etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, ŞEKAME Başkanı Seher Taydaş, ŞEKAME yürütme kurulu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte 3 saat içerisinde 24 kişi organ bağışı ve 155 kişide şeker ölçümü yaptırdı. - MANİSA