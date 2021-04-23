Şehzadeler Belediyesi 23 Nisan coşkusu vatandaşın ayağına taşıdı
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Şehzadeler Belediyesi 23 Nisan coşkusu vatandaşın ayağına taşıdı

Şehzadeler Belediyesi 23 Nisan coşkusu vatandaşın ayağına taşıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM'nin 101. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle buruk kutlandı.

TBMM'nin 101. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle buruk kutlandı. Şehzadeler Belediyesi hemşehrilerinin bayram sevincini gönüllerince yaşaması için bayram coşkusunu vatandaşların evlerine götürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşlar için Şehzadeler Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu adeta hemşehrilerinin evlerine kadar götürdü. Şehzadeler Belediyesi bayram konvoyu oluşturarak bayram coşkusunu evlere taşıdı. Müzik eşliğinde kent merkezinde cadde ve sokakları tek tek gezen ve renkli görüntüler oluşturan konvoy, çocukları eğlendirdi. Müzikler eşliğinde balonların ve bayrakların asılı olduğu araçların sesini duyan çocuklar ve ebeveynleri evlerinin balkonlarına çıkarak, bayrak sallayıp 23 Nisan coşkusuna eşlik etti. Bazı çocuklar 23 Nisan şiir ve şarkıları okuyarak sevinçlerini gözler önüne serdi. Virüsten dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını okullarında kutlayamadıklarını söyleyen çocuklar, bu etkinlik sayesinde mutlu olduklarını belirttiler. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi 23 Nisan coşkusu vatandaşın ayağına taşıdı
Şehzadeler Belediyesi 23 Nisan coşkusu vatandaşın ayağına taşıdı
Şehzadeler Belediyesi 23 Nisan coşkusu vatandaşın ayağına taşıdı
Şehzadeler Belediyesi 23 Nisan coşkusu vatandaşın ayağına taşıdı
Şehzadeler Belediyesi 23 Nisan coşkusu vatandaşın ayağına taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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