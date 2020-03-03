Şehzadeler Belediye Meclisi tek yürek oldu şehitleri andı

03.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:49

Şehzadeler Belediye Meclisi, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin ortak bildirisi ile Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan saldırı ile 33 Türk askerinin şehit edilmesini kınadı.



Şehzadeler Belediye Meclisi, Mart ayı meclis toplantısını dün akşam Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında gerçekleştirdi. Ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla donatılan meclis salonunda bir araya gelen meclis üyeleri, yakalarına siyah kurdele taktı. Meclis üyeleri önce şehitler için saygı duruşunda bulundu, ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Vatan uğruna şehit düşen kahramanlarımızın ruhu için Kuran tilavetinin okunduğu meclis, kahraman Mehmetçiklere dualar edilerek başladı. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin ortak bildirisi ile Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan saldırı ile 33 Türk askerinin şehit edilmesi şiddet ve nefretle kınandı.



Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in okuduğu ortak bildire şu ifadelere yer verildi: "27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan hain saldırıda 33 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun. Hain saldırıda şehit olan 33 kahraman vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Bu alçak ve menfur saldırıyı, Şehzadeler Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti grupları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Güneydeki sınır bölgelerimizi güvenli hale getirmeye ve buradaki terör unsurlarını temizlemeye çalışan ordumuza yönelik gerçekleştirilen bu hain saldırıyı asla kabullenemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletiyle ve ordusuyla büyük bir devlettir. Elbette bu saldırıya misliyle cevap verecektir ve verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin amacı sadece Suriye'deki terör yuvalarını yok etmek değil tarihsel bağları ve sınır komşusu olan Suriye'nin toprak bütünlüğünü de korumaktır ve bu haklı davasını sonuna kadar da sürdürmeye devam edecektir. Suriye'de kadın ve çocuk, yaşlı ve güçsüz ayrımı yapmadan kendi insanlarını katletmekten geri kalmayan rejim güçleri şunu iyi bilmelidir ki, Türk Devleti ve milletine karşı gelmenin elbette bir bedeli olacaktır. Suriye'deki acıya, kanayan yaraya sadece sessiz kalmayıp buradaki karmaşadan rant elde etme amacı güden ülkelerin sözde barışçı çabaları artık tüm dünya tarafından daha iyi anlaşılmaktadır. Ortadoğu'nun daha çok ateş çemberine dönüşmemesine yönelik mücadele sadece Türkiye'den değil, bu bölgede ve dünyada gerçekten barış isteyen tüm dünyadan da gelmelidir. Bizler Şehzadeler Belediye Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Mehmetçiklerimizin, ordumuzun, devletimizin ve milletimizin yanındayız. Üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye hazırız. Türkiye şu anda zorlu bir süreçten geçiyor. Bu süreci hep birlikte, ortak hareket ederek atlatacağız"



Meclis toplantısında daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Nisan ayı meclis toplantısının ise 3 Nisan 2020 tarihinde saat 18: 00'da toplanacağı belirtildi. Toplantının sonunda meclis üyeleri ellerindeki Türk Bayrakları ile basın mensuplarına poz verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA