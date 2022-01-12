Şehzadeler Belediye Meclisi istişare için buluştu

ŞEHZADELER, MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediyenin hizmet ve çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunmak ve istişare yapmak üzere Belediye Meclis üyeleri ile mecliste grubu olan siyasi partilerin ilçe başkanlarını yemekte ağırladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, pandemi şartları nedeniyle 2 yıldan beri uzun süreli olarak bir araya gelemedikleri Belediye Meclis üyeleri ile mecliste grubu olan siyasi partilerin ilçe başkanlarını yemekte ağırladı. Belediyenin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunmak ve istişare yapmak üzere gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar sohbet havasında geçen akşamda görüş ve düşüncelerini dile getirdi. AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Çelik ve belediye başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu etkinlikte açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, meclis üyelerinin farklılıkları, farklı siyasi görüşleri olmasına karşın Şehzadeler'de yaşadıkları, şehri daha da güzelleştirmek arzusunda oldukları için birçok noktada ortak paydada buluşabildiklerine dikkat çekti. Şehzadeler Belediyesi'nde kuruldukları günden beri karşılıklı saygı, sevgiyi muhafaza ederek şehre hizmet ettiklerine değinen Başkan Çelik, "Meclisimizde kararları yüzde yüze yakın bir oranda oybirliği ile alıyoruz. İstişare ediyor, birbirimizin fikirlerini soruyoruz. Akıl akıldan üstündür diyerek her birimizin aklına fikirlerine saygı duyuyoruz. Dolayısıyla da bir işbirliğimiz, birlikteliğimiz nezaketimiz saygımız var. Bu noktada katkıda bulunan uzlaşmacı tavır sergileyen tüm meclis üyelerimize, siyasi partilerimizin ilçe başkanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Belediyelerin siyasi kimliklerinin geride kaldığı, uzlaşmacılığın, hizmetin ön plana çıktığı kurumlar olduğuna değinen Başkan Çelik, "İşte bunun en güzel örneğinin sergilendiği yerlerden biri Şehzadeler Belediyemiz ve meclisimizdir." şeklinde konuştu.

Devam eden projeler hakkında bilgi verdi

Pandemi şartları nedeniyle uzun süreli olarak bir araya gelemediklerine dikkat çeken Başkan Çelik şöyle devam etti: "Pandemi nedeniyle toplantılarda uzun süreli ve rahat bir şekilde bir arada bulunamadık. Bu akşam bir istişare delim, sohbet edelim, duygu ve düşüncelerimizi paylaşalım diye bir araya geldik. Hepinize teşrifleriniz için teşekkür ederim. Şehzadeler Belediyesi olarak yaptıklarımız var. Bunları zaten sizler yakinen biliyorsunuz. Birçok açılış ve temel atma töreninde birlikte oluyoruz. Meclisimizden bir karar almamız gereken hususlarda da sizler oylarınız ile bu kararları alıyorsunuz. Devam eden işlerimiz var. Bunların içerisinde pazartesi günü ihalesini gerçekleştirdiğimiz, yasal bir mani olmazsa yakın bir zamanda da temelini hep birlikte atacağımız Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi projemiz var. Perşembe günü ilçemize kazandıracağımız aşevinin temelini atıyoruz. Çavuşoğlu Mahallemizde Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Sağlık Evi projemizde de zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Ardından temelini atacağız. Beş mahallemizi kapsayan ve Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinde 1. etapla ilgili yasal uzlaşı görüşmelerini içeren kısmı tamamladık. Şuanda verilerin tasnifi yapılıyor ve bakanlık ile görüşmeler yapılacak. İnanıyorum ki bu yıl 1 etabın kazması vurulur ve 544 konut ve dükkanın temeli atılır. Daha sonra da diğer devam edecektir. Yerinde bir dönüşüm olacak ve hiçbir hak sahibi mağdur edilmeyecek. Şehircilik açısından da şehrimize değer katacak bir proje olmuş olacak. 8 yıldır bunun için ciddi bir emek ve mesai harcadık. Bu aşamaya gelmiş olmak hepimiz için son derece sevindirici. Süreçte eğemi olan, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum."

Başkan Çelik'in açılış konuşmasının ardından meclis üyeleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları söz alarak görüşlerini dile getirdi. - MANİSA