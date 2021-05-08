Şehzadeler Amatör Spor Kulüpleri tesisinde sona gelindi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehzadeler Amatör Spor Kulüpleri tesisinde sona gelindi

Şehzadeler Amatör Spor Kulüpleri tesisinde sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şehzadeler Belediyesi'nin yapımında sona geldiği Amatör Spor Kulüpleri Tesisinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tesisteki tüm çalışmaların bir ay içinde tamamlanmış ve açılışa hazır hale gelmiş olacağını söyledi.

Şehzadeler Belediyesi'nin yapımında sona geldiği Amatör Spor Kulüpleri Tesisinde incelemelerde bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tesisteki tüm çalışmaların bir ay içinde tamamlanmış ve açılışa hazır hale gelmiş olacağını söyledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ile birlikte, Ahmet Bedevi Mahallesi'nde yapımı devam eden Şehzadeler Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Tesisinde incelemelerde bulundu. Yüklenici firma yetkililerinden tesisin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Çelik yaptığı açıklamada şöyle dedi; "Yapım çalışmaları bitmek üzere. Zemine sentetik çimler serilecek, bayramdan sonra da çevre düzenlemesi ve peyzajı yapılacak. İnanıyorum ki pandemi ile ilgili olumsuzluklar bittiğinde, müsabakalar yapılabilecek duruma geldiğinde tesisimiz açılmış olacak. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Tesisin sahası, idari binası, soyunma odaları ile birlikte 4 dönümlük bir alana inşa edildiğini hatırlatan Başkan Çelik "Burası başta Nurlupınarspor Kulübümüz olmak üzere amatör spor kulüplerimize hizmet verecek ve Şehzadeler Belediyesi tarafından işletilecek. Amatör spor kulüplerimiz ücret, bedel ödemeksizin istifade edebilecekler. Şehzadeler Belediyespor tarafından da yaz dönemlerinde burada yaz futbol okulları açılabilir. Amatör kulüplerimize önemli bir tesis kazandırmış oluyoruz. Bir ay içerisinde açılışa hazır hale gelmiş olur. Gençlerimiz, sporcularımız için hayırlı olsun" diye konuştu. - MANİSA

Şehzadeler Amatör Spor Kulüpleri tesisinde sona gelindi
Şehzadeler Amatör Spor Kulüpleri tesisinde sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Serdar Ortaç Hakan Sabancı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Serdar Aziz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şehzadeler Amatör Spor Kulüpleri tesisinde sona gelindi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:58:32. #1.16#

title