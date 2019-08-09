Şehzadeler ailesi bayramlaştı

09.08.2019 15:41

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve personeliyle bayramlaştı. Başkan Çelik, Şehzadeler ailesi olarak bayrama kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Şehzadeler Belediyesi'nde bayramlaşma merasimi gerçekleştirildi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, ilk olarak belediye meclis üyeleri, sonrasında ise tüm personeli ile bir araya gelerek bayramlaştı. Başkan Çelik'e, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Atilla Efendioğlu, Süleyman Çoban, Fatih Baybatur, Bilal Demir ve Ahmet Songüler de eşlik etti.

Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Çelik, "Kurban Bayramı'nın kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini, milletimizin ve tüm İslam aleminin yakınlaşmasına vesile olmasını, insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Bayram süresi boyunca görevli olan tüm personele çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA