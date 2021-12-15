Şehzadeler 2.Etap 2.Kısım Sokak Sağlıklaştırmaları
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki kültürel mirası korumak amacıyla başlattığı sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında Şehzadeler ilçesinde 1. ve 2. kısımda toplam 334 parselde yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki kültürel mirası korumak amacıyla başlattığı sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında Şehzadeler ilçesinde 1. ve 2. kısımda toplam 334 parselde yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.
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