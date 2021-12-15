Şehzadeler 2.Etap 2.Kısım Sokak Sağlıklaştırmaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehzadeler 2.Etap 2.Kısım Sokak Sağlıklaştırmaları

Şehzadeler 2.Etap 2.Kısım Sokak Sağlıklaştırmaları
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki kültürel mirası korumak amacıyla başlattığı sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında Şehzadeler ilçesinde 1. ve 2. kısımda toplam 334 parselde yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki kültürel mirası korumak amacıyla başlattığı sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında Şehzadeler ilçesinde 1. ve 2. kısımda toplam 334 parselde yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title