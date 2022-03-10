Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi - Haberler

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Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Halit Arslan - Genel
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Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi -İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

İSTANBUL (İHA) - Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi

- İstanbul'da beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, Aydos ve çevresi drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Şehrin yüksek kesimlerinde cadde, sokak ve evlerin çatısı beyaz örtü ile kaplandı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar karlı havada yürümekte zorlandı. Şehrin manzarası drone ile havadan görüntülendi.

Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi

Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi

Şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, Aydos ve çevresi böyle görüntülendi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Genel

İstanbul, Drone, kar, Genel, Haberler

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