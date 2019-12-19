Şehrin yeni gözdesi "Limon Köyiçi Etiler"den görkemli açılış!
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Şehrin yeni gözdesi "Limon Köyiçi Etiler"den görkemli açılış!

Uzun zamandır heyecanla ve merakla beklenen Etiler, Nispetiye Caddesi'nde yer alan Limon, görkemli bir partiyle açılışını yaptı

19.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:39
Şehrin yeni gözdesi "Limon Köyiçi Etiler"den görkemli açılış!

Sanat, cemiyet ve dünyasından bir çok ünlü ismin geceye gösterdikleri yoğun ilgi ile Limon Köyiçi Etiler şimdiden şehrin nabzını tutacağının sinyallerini verdi.

Şehrin gözde lokasyonu, İstanbul'un önde gelen semtlerinden Etiler'de yer alan Limon Köyiçi Etiler bir çok ünlü ismin katılımıyla ve oldukça ses getiren renkli bir partiyle eğlence dünyasına merhaba dedi. Bu keyifli gece, Şef Eyüp Gül'ün leziz yemekleriyle başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kabine genç ve başarılı isim DJ Yiğit Özdemir geçti.& ;& ;



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Kaynak: Snob Magazin

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