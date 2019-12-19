Şehrin yeni gözdesi "Limon Köyiçi Etiler"den görkemli açılış!

19.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:39

Sanat, cemiyet ve spor dünyasından bir çok ünlü ismin geceye gösterdikleri yoğun ilgi ile Limon Köyiçi Etiler şimdiden şehrin nabzını tutacağının sinyallerini verdi.

Şehrin gözde lokasyonu, İstanbul'un önde gelen semtlerinden Etiler'de yer alan Limon Köyiçi Etiler bir çok ünlü ismin katılımıyla ve oldukça ses getiren renkli bir partiyle eğlence dünyasına merhaba dedi. Bu keyifli gece, Şef Eyüp Gül'ün leziz yemekleriyle başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde kabine genç ve başarılı isim DJ Yiğit Özdemir geçti.& ;& ;







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