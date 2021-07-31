Şehrin terasında sona gelindi

Isparta Belediyesi şehrin terası konumunda bulunan Kirazlıdere'de yaptığı çalışmalarda son aşamaya geldi.

Isparta Belediyesi şehrin terası konumunda bulunan Kirazlıdere'de yaptığı çalışmalarda son aşamaya geldi. Isparta Belediyesi tarafından en üst bölgeye sosyal tesis yapılırken, tesis ile Gökçay Mesireliği arasında kalan 1200 metrelik yol güzergahında yürüyüş yolu ile bisiklet yolu oluşturuldu. Yine bölgeye ulaşan yolda asfaltlama çalışmalarının ilk katının tamamlanmasının ardından şimdi de yolda ikinci kat baskılı asfalt uygulaması yapılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları ve ilgili daire müdürleri ile birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Kirazlıdere güzergahı boyunca sağlı, sollu taş duvar yapımı, amfi tiyatro yapımı, tiyatronun bulunduğu alanda 40 araçlık otopark, 4 adet dükkan, bölgede iki adet şelale yapımları tamamlandı. Yol güzergahı üzerinde bulunan alana geçen yıllara kadar Türk Hava Kuvvetleri emrinde görev yapan ve süresini dolduran bir savaş uçağı, Ispartalı hava şehitlerimizin anısına yerleştirildi ve çevre peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Isparta'nın yeni cazibe merkezi olacak Kirazlıdere'de son olarak ilk kat asfaltın tamamlanmasının ardından, ikinci kat baskılı asfalt uygulaması yapılıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede ayrıca yeni gelen yol aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları da son sürat devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya, devam eden baskılı asfalt çalışmaları ve bugüne kadar Kirazlıdere'de yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Başkan Yardımcısı Kaya, "Isparta Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'in projeleri arasında bulunan Kirazlıdere'nin yapım çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Yakın bir zamanda burayı hizmete açacağız. Daha önce ilk kat asfaltını yaptığımız yolda baskı asfalt çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kirazlıdere'de bir sosyal tesis yaptık, şu anda hazır. İki adet şelale, yürüyüş yolları, bisiklet yolları yapıldı. Peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirdik. Hava şehitlerimiz anısına bir adet uçak montajı tamamlandı, çevre havuzu ile şehri izlemek için amfi tiyatro yaptık. Çalışmalarda sona geldik, en kısa sürede burayı hizmete açıyoruz. Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun, şimdiden tüm vatandaşlarımıza buradan iyi seyirler diliyorum. Ispartalılarımıza ve dışarıdan gelen misafirlerimizi güzel bir şehir manzarası ile karşılamak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre