Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı

05.12.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:29

Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Manisa'da sokaklar boş kalırken şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı Manisa sokaklarında görevliler işlerinin başında vatandaşın sağlığı için ve kentin güzelliği için çalışmaya devam etti MANİSA -...

Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Manisa'da sokaklar boş kalırken şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı

Manisa sokaklarında görevliler işlerinin başında vatandaşın sağlığı için ve kentin güzelliği için çalışmaya devam etti

MANİSA - Tüm Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Manisa'da sokaklar sessizliğe bürünürken, şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı. Belediye görevlileri ise işlerinin başında vatandaşın sağlığı ve şehrin güzelleştirilmesi için çalışmalarına devam etti.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edilmesinin ardından Manisa'da da cadde ve sokaklar boş kaldı. Adeta hayalet şehre dönen Manisa, havadan görüntülenirken şehrin sessizliğinde camilerden okunan salalar yankılandı.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Manisa da sessizliğe büründü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kentin en işlek caddelerinden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Sultan Camisi yol güzergahları boş kalırken sokaklarda sadece görevli ekipler yer aldı. Kentin genelinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu gözlenirken, saat 10.00 itibariyle açılan market ve fırınlarla birlikte bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Boş kalan sokaklarda ise sokak hayvanları özgürce uzanıp gezdi.

Emniyet ekipleri de şehrin önemli kavşak noktalarında bekleyerek, denetimlerde bulunurken, ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, kamu-özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketlerinin açık olduğu Manisa'da, belediye ekipleri de mesailerine devam etti.

Belediye ekipleri görevlerinin başında

Sokağa çıkma kısıtlamasında çalışanlardan biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi elektrik ekibi personeli Derviş Gül, "Sokağa çıkma yasağında Manisa'yı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek ricamız evlerinde kalsınlar, sağlıkla kalsınlar. Bizim için önemli olan bu. Bizim için önemli olan vatandaşın sağlığı. Manisa'yı seviyoruz" derken Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşlerinde çalışan Abdullah Sevdalı da şunları söyledi:

"Şehzadeler Belediyesinde çalışıyorum. Vatandaşlarımız temizlik istiyorlar. Biz de temizliği yapıyoruz. Onlar yeter ki evlerinde kalsın biz temizliği yaparız. Manisa sağlıkla kalsın."

Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı
Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK CANGEL

İlgili Haberler

Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Kısıtlama nedeniyle Bingöl sessizliğe büründü, şehir boş kaldı
Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanını dezenfekte edecek
Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanını dezenfekte edecek
Başkan Sarı: 'Marka şehir hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor'
Başkan Sarı: "Marka şehir hedefimize giden yol akıllı şehir çözümlerinden geçiyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Yıldız Tilbe Caner Cindoruk
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Şehit Aralık Survivor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şehrin sessizliğinde okunan salalar yankılandı - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 12:29:12. #1.15#
title