Şehrin ortasındaki sebze bahçesi ilgi odağı oldu, poşetini alan sebze topladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehrin ortasındaki sebze bahçesi ilgi odağı oldu, poşetini alan sebze topladı

Şehrin ortasındaki sebze bahçesi ilgi odağı oldu, poşetini alan sebze topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul'da şehrin ortasında bulunan sebze tarlası yoldan geçenlerin ilgi odağı haline geldi.

İstanbul'da şehrin ortasında bulunan sebze tarlası yoldan geçenlerin ilgi odağı haline geldi. Yol kenarından geçen vatandaşların kokusunu aldığı sebzelerin almak için, eline poşet alıp kendisi toplayarak istediği kadar alabiliyor.

İstanbul Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı'nın hemen yanı başında bulunan dönümlerce arazide sebze ekili olan tarla görenlerin ilgi odağı haline geldi. İçerisinde domates, biber, patlıcan, fasulye, karpuz, semizotu gibi ürünlerin ekili olduğu tarlanın yanından geçen vatandaşlar tarlada bulunan her şeyden ücretsiz şekilde yiyebiliyor, fazlasını isteyenler ise satın alabiliyor. Ürünlerin satışı ise ilginç bir yöntemle yapılıyor. Ürünleri almak isteyen vatandaşlar beraberinde getirdikleri poşetlerle birlikte tarlaya girip her üründen ne kadar isterse kendisi topluyor.

"Şehirde elinle toplayıp hemen yiyebilmek o tazeliği hissedebilmek gerçekten çok güzel"

Yol kenarında bulunan tarlada eşi ve çocukları ile sebze toplayan Arzu Meyveci, "Biz yoldan geçiyorduk burayı gördük ve toplayabileceğimizi duyunca hemen daldık içeriye. Burası gerçekten İstanbul'un bu hengamesi içerisinde harika bir yer ve şehirde elinle toplayıp hemen yiyebilmek o tazeliği hissedebilmek gerçekten çok güzel. Daha yeni başladık eşim ve çocuklarım arka tarafta toplamaya devam ediyorlar gerçekten çok güzel" ifadelerini kullandı.

Yine aynı şekilde bahçeden ailesi ile birlikte sebze toplayan Feshi Son, "Bugün farklı bir deneyim yaşıyoruz gerçekten hem çok taze hem fiyatları bir şey değil bu Çatalca tarafında vardı ama hemen dibimizde de varmış. Çocuklarımın bahçe göreceği yoktu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Şehrin ortasındaki sebze bahçesi ilgi odağı oldu, poşetini alan sebze topladı
Şehrin ortasındaki sebze bahçesi ilgi odağı oldu, poşetini alan sebze topladı
Şehrin ortasındaki sebze bahçesi ilgi odağı oldu, poşetini alan sebze topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Kabil'den 324 Türk vatandaşını tahliye eden THY uçağı İstanbul'a indi
Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
Devlet hastanesinde doktordan hastaya sözlü şiddet iddiası: 'Naş naş' deyip odadan kovdu
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirilmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Alişan Işın Karaca Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehrin ortasındaki sebze bahçesi ilgi odağı oldu, poşetini alan sebze topladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 09:55:45. #1.16#

title