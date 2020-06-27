Şehrin misafir odası Tacettin Veli Mahallesi'nde büyük çalışma başladı
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Şehrin misafir odası Tacettin Veli Mahallesi'nde büyük çalışma başladı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahalle'sinde yapılan üst yapı çalışmalarını inceledi.

Şehrin misafir odası Tacettin Veli Mahallesi'nde büyük çalışma başladı
27.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 09:33

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tacettin Veli Mahalle'sinde yapılan üst yapı çalışmalarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda mahallede bir çok sokak ve cadde asfalt ve yaya yolu ile yeni görünümüne kavuştu.

Tacettin Veli Mahalle'sinde büyük bir alanda asfalt, yaya yolu, otopark ve kavşak çalışması yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Şehir merkezinden bulunan Tacettin Veli Mahallemizde uzun süredir devam eden yol çalışmamız var. Burası şehri merkezine yaptığımız çalışmaların ilk uygulama alanı olarak seçtik. Bundan sonra aşama aşama devam edecek. Buradan başlayarak Kiçikapı ve Gülük Mahallesi'ne kadar büyük bir alanda çalışma yapılacak. Tacettin Veli Mahallesi'nde Söğüt Sokak, Deliklitaş Caddesi ve Halit Narin Caddesi'nin asfaltı yapıldı. Etiler Sokağı'nda asfaltını yenileyeceğiz. Bu mahallede 12 bin metrekare parke, 13 bin 500 metrede bordür çalışması yapılacak. Mevcut kötü olan kaldırımlarda da iyileştirme çalışmaları yapacağız. Erciyes Hastanesi'nin önüne de 1 adet kavşak çalışması yaptık." dedi.

"Evlerimizdeki misafir odalarımız ne ise şehir merkezleri de bizler için misafir odası olmalı." diyen Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi:

"Kayseri dışından gelenler hep bu bölgeye geliyorlar. O yüzden buraların temiz ve bakımlı olması lazım. Yapılan çalışmalardan sonra mahallemiz otoparkı ve yeşil alanları ile göze hitap eden nezih alanlar haline gelecek. Şehir merkezini güzelleştirmeye devam edeceğiz. Tüm mahallelerimizde devam eden çalışmalarımıza şehir merkezimizde de hız verdik. Yolda asfaltı serdikten sonra ağaçlandırmasına da hemen başlayacağız. Burada bulunan hastanelerimiz ve esnafımız daha güzel bir alana kavuşmuş olacak. Hayırlı olmasını dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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