Şehrin minik simgeleri göç yollarının belirlenmesi için halkalandı

Iğdır'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen "Iğdır İli Leylek Halkalama Projesi" proje kapsamında şehrin simgesi leyleklerin yavrularından 94'ü halkalandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Iğdır Üniversitesi Kuş Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER), KuzeyDoğa Derneği, İspanya Ornitoloji Merkezi ve bölgedeki elektrik dağıtım firmasının iş birliğiyle yürütülen leylek halkama projesi tamamlandı.

6 kişiden oluşan halkalama ekibi 15 günlük yuva tarama çalışmasının ardından 1250 kilometre yol katederek, 84 saatlik çalışmanın sonucunda 45 yuvadaki 94 yavruya Türkiye halkaları taktı.

Lift aracı ile yuvadan alınarak bir bacağına leyleğin kimliği olan alüminyum halka diğer bacağına ise dürbünle leyleği uzaktan izleme imkanı veren mavi renkte halkalar takılan leyleklerin hem yuvaları temizlendi hem de leyleklere zarar verme ihtimali olan elektrik kabloları izole edildi.

Yapılan halkalama çalışması ile Iğdır'dan Afrika'ya göç eden leyleklerin geri dönüp dönmedikleri, göç yolları, hangi alanlara gittikleri, kaç yıl yaşadıkları ve beslenme alanlarındaki değişimler gibi sorulara cevap bulunması amaçlanıyor.

Aynı çalışma ile yöre sakinleri arasında leyleklerin korunması açısından farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA