Şehrin kimliği logoda yer alacak
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Şehrin kimliği logoda yer alacak

Şehrin kimliği logoda yer alacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, zamanın teknoloji ve bakış açısına göre yıllar önce tasarlanan mevcut logosunu değiştirmek için gün sayıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi, zamanın teknoloji ve bakış açısına göre yıllar önce tasarlanan mevcut logosunu değiştirmek için gün sayıyor. Şehrin kimliğini ve kültürünü yansıtacak olan logo, Düzce halkının öz gücünü simgeleyecek. Yeni logonun tanıtımı Ramazan Bayramının ardından yapılacak.

Düzce Belediyesi mevcut logosunu değiştirmeye ilişkin başlattığı çalışmalarda sona gelindi. Yıllar önce o dönemin gereklerine uygun olarak tasarlanan mevcut logo yerine daha modern, grafik ve iletişim kurallarına uygun, şehrin kimliğini, renklerini, kültür ve tarihini yansıtacak yeni Logo'nun tanıtımı için son hazırlıklar yapılıyor. Tasarlanan yeni logoda; gücü, heyecanı, sonsuzluğu, itibar ve soyluluğu ifade eden renkler hakim olacak.

"Kurum kültürünü önemsiyoruz"

Logo ile birlikte kurumsal kimlik rehberinin de oluşturulduğunu söyleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü; "Saygın ve gu"venilir bir Belediye ins¸a etmemiz, kurumsal bas¸arımız ac¸ısından c¸ok bu"yu"k bir o"neme sahiptir. Du"zce Belediyesinin, kurumsal ku"ltu"ru"n temel yapı tas¸larından olan kurumsal kimligˆine ilis¸kin c¸alıs¸malar uzun su"redir titizlikle yu"ru"tülüyor. Logo ile birlikte Kurumsal Kimlik Rehberimizi de hazırlıyoruz. Düzce Belediyesi olarak marka değerlerimizle ilgili stratejik çalışmalar yaptık ve rehberde kısaca bu değerlere yer verdik. Belediyemizin ayrılmaz değerlerini adil, şeffaf ve hesap verebilir, etik, yenilikçi ve değer oluşturan, çevreye duyarlı ve katılımcı olarak belirledik. Bu değerler doğrultusunda 'Yeni Bir Vizyonla Düzce' için başarılı işler ve yenilikçi projeler üretiyoruz. Düzce için çalışan bir Belediye olma algımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bizde bu değerler doğrultusunda logomuzu şekillendireceğiz" dedi. - DÜZCE

Şehrin kimliği logoda yer alacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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