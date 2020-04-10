Şehrin işlek caddesine korona kısıtlaması geldi
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Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı, Güncel

Şehrin işlek caddesine korona kısıtlaması geldi

Korona virüsü kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararları kapsamında şehrin işlek caddelerindeki iş yerleri 12.00 ile 17.00 arası açılacak.

10.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:40
Şehrin işlek caddesine korona kısıtlaması geldi

Korona virüsü kapsamında Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan tedbir kararları kapsamında şehrin işlek caddelerindeki iş yerleri 12.00 ile 17.00 arası açılacak. İş yerleri hafta sonları ise kapalı olacağı belirtildi.

Korona virüsü vakalarının artması ile birlikte virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler genişletiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından tedbirler genişletebilecek. Virüsün yayılmasını önlemek için Adapazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbirler aldı. Şehrin en işlek caddesi olan Çark Caddesi, Kanara Sokak, Dr. Nuri Bayar Caddesi, Halit Caddesi ve İtfaiye Caddesindeki iş yerleri hafta içi saat 12.00 - 17.00 saatleri arası ve hafta sonu ise tamamen kapalı olacak.

Bu caddelerde bulunan eczaneler ise bu tedbirden muaf tutulduğu öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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