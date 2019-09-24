Şehrin isimsiz Kahramanlarından Elazığ'a önemli kazanç

24.09.2019 15:07

Gerçekleştirilen çevresel dönüşümle 10 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanırken, şehre 1 milyon 559 bin TL kazanç sağlandı.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli 385 görünmez kahraman, 7/24 vardiyalı sitemle daha temiz bir şehir için çalışıyor. Rutin bir hizmet ağını yürüten ancak şehrin yaşanabilirliği için vazgeçilmez olan isimsiz kahramanlar, bir ellerinde faraş, bir ellerinde süpürge meydan, bulvar, cadde ve sokaklarda gece-gündüz hizmet sunuyor.

24 saat vardiyalı olarak sürdürülen hizmet döngüsü kapsamında meydan, bulvar, cadde ve sokaklar süpürülüyor, yıkanıyor, çöpler toplanıyor, çöp konteynerleri yıkanıyor, buharlı mobil araçlarla duraklar ve Karaçalı çeşmeleri gibi yoğun kullanım noktalarında hijyen sağlanıyor, boş alanlara dökülen molozlar kaldırılarak temizleniyor.

Yürütülen rutin hizmete ek olarak ibadethanelerde de belli periyotlarla temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, 5 aylık dönemde şehir merkezindeki 260 ibadethanede temizlik çalışması gerçekleştirdi. Eğitim kurumlarında da ihtiyaç doğrultusunda temizlik hizmeti sunan ekipler 2019-2020 eğitim-öğretim dönemine girilirken il merkezinde ilk, orta ve lise düzeyindeki toplam 212 okulda çevre temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Modern araç filosu ve şehre hizmet sevdasıyla çalışan ekiplerin şehrin 38 mahallesine sundukları hizmet, yaşanabilir bir şehrin vazgeçilmez can damarını oluşturuyor.

ÇÖP ATMA SAATLERİ KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARI

Elazığ Belediyesi, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için vatandaşların çöplerini belirlenen saatlerde çıkarmaya özen göstermesi noktasında daha önce yaptığı çağrıyı yineledi. Daha önce açıklandığı gibi vatandaşların çöplerini 19.00-21.00 saatleri arasında çıkarmaları istenerek, zamansız çıkartılan ve gelişi güzel poşetler içinde atılan çöplerin oluşturacağı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çöp toplama saatleri dışında çöp çıkaranlara da cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

5 AYDA 60 BİN TON EVSEL KATI ATIK TOPLANDI

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşaması için modern araç filosu ve şehre hizmet sevdasıyla çalışan ekipler tarafından, şehrin 38 mahallesinde 5 ayda toplam 60 bin ton evsel katı atık toplanarak, Çöpten Enerji Üretim Tesisine nakledildi.

5 AYDA 1 MİLYON 600 BİN TL DEĞERİNDE ENERJİ ÜRETİMİ

Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün geleceğe yönelik önemli yatırımları arasında yer alan Elazığ Belediyesi Çöpten Enerji Üretim Tesisinde düzenli depolama alanlarına aktarılan şehrin katı atıkları, çevresel anlamda değer kazanarak, enerjiye dönüşüyor. Modern yapısıyla şehrin en önemli sorunu olan katı atıkları şehir için avantaja dönüştüren tesiste 5 ayda ayrıştırılan toplam 43 bin 387 ton evsel atıktan, 4 milyon 881 bin 600 Kw elektrik üretimi gerçekleştirildi. Bu sayede 1 milyon 600 bin TL değerindeki elektrik enerjisi üretimi ile 10 bin konutun ihtiyacı karşılanıyor.

ŞERİFOĞULLARI: "BU ŞEHRİ DAHA GÜZEL YARINLARA TAŞIYACAĞIZ"

Daha temiz ve yaşanabilir bir Elazığ için inançla ve gayretle çalıştıklarını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Temizlik hizmetleri şehrin vitrinidir. Ekiplerimiz, modern araç filomuzla, şehre en kaliteli hizmeti kazandırmak adına şehrin 38 mahallesinde 24 saat esaslı olarak çalışıyorlar. Daha temiz bir çevrede yaşamak ve daha temiz bir çevreyi geleceğe bırakmak en önemli görevimizdir ve her şeyin üzerindedir. Zira bu bizim geleceğe olan sorumluluğumuzdur. Bu nedenle çevresel anlamda yapacağımız çalışmalarla şehrimizin markalaşması adına gayretlerimizi sürdüreceğiz. Biz Elazığ olarak bir aileyiz ve evimiz de Elazığ'dır. Hep birlikte, her yönüyle şehrimize sahip çıkarak, bu şehri daha güzel yarınlara taşıyacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler