Şehrin Işıkları 8.yılında da aydınlatıyor
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Şehrin Işıkları 8.yılında da aydınlatıyor

13.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:47
Şehrin Işıkları 8.yılında da aydınlatıyor

UEDAŞ'ın 2013 yılında hayata geçirdiği ve sektörde ilk olma özelliği taşıyan 'Uluslararası Şehrin Işıkları ' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

UEDAŞ'ın 2013 yılında hayata geçirdiği ve sektörde ilk olma özelliği taşıyan 'Uluslararası Şehrin Işıkları ' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu. Bu yıl 8.si düzenlenen ve dünyanın her yerinden başvuruların kabul edildiği yarışmaya geçtiğimiz yıl 5 bin 345 fotoğraf katılırken bu yıl sayı 7 bin 744'ye yükseldi.

Gece ve ışık temasının işlendiği yarışmada jüri tarafından birinciliğe Tolga İldun'un fotoğrafı seçilirken, Sezgin Güvel'in fotoğrafı ikinci, Ramazan Çırakoğlu'nun fotoğrafı ise üçüncü oldu.

Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve birinciliği göğüsleyen Tolga İldun'a Apple iPhone XR 64 GB akıllı telefon hediye edilirken, yarışmaya Adana'dan katılarak ikinciliği kazanan Sezgin Güvel'e Canon EOS M50 fotoğraf makinesi seti verildi. Ankara'dan katıldığı yarışmada üçüncü olan Ramazan Çırakoğlu ise DJI Mavic Mini Drone'nin sahibi oldu.

'Uluslararası Şehrin Işıkları 8' yarışmasında dereceye giren ilk 50 fotoğraf da yıl boyunca bir çok alanda sanatseverlerin beğenisine sunulacak. - BURSA

Şehrin Işıkları 8.yılında da aydınlatıyor
Şehrin Işıkları 8.yılında da aydınlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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