Şehrin iletişim merkezi: ALO 153

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "1 milyon 350 bin insanımız dahil şehir dışındaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, Alo 153 Kent Yönetim Merkezimiz aracılığıyla belediyemize ulaşabilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "1 milyon 350 bin insanımız dahil şehir dışındaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, Alo 153 Kent Yönetim Merkezimiz aracılığıyla belediyemize ulaşabilecek. Bir anlamda şehrimizin iletişim merkezi Alo 153 olacak" dedi.

Vatandaş ve belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla Adnan Kahveci Parkı'nda inşaatına başlanan Alo 153 Kent Yönetim Merkezi hızla yükseliyor. Çelik konstrüksiyon montajı yapılan inşaat 2021 yılı içerisinde bitirilerek hizmete açılacak. Yüzde 20'si bitirilen ve toplam inşaat alanı 983 bin 46 metrekare olan proje ile hedeflenen amaç belediye ve vatandaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, vatandaşın taleplerini hızlı şekilde karşılayarak, çözüme kavuşturmak olacak.

7/24 ulaşılabilir olacak

Alo 153 Kent Yönetim Merkezi'nin 7/24 hizmet vereceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hafta içi, gece ve gündüz, hafta sonları tam mesai olarak Alo 153 aranabilecek. 1 milyon 350 bin insanımız dahil şehir dışındaki ve yurt dışındaki vatandaşlarımız, belediye ile irtibat kurabilecek. Alo 153 Kent Yönetim Merkezimiz ile vatandaşlarımız asfalttan altyapıya, kanalizasyondan içme suyuna, toplu taşıma araçlarından fırın denetimine, yol ve kaldırımdan, park ve bahçelere, mezarlık ve cenaze defin işlemleri ve belediyeyi ilgilendiren diğer bütün sosyal ve kültürel hizmetlere kadar birçok talep, şikayet ve önerilerini arayarak iletebilecekler. Çağdaş belediyecilik anlayışıyla Samsun'da yaşayan vatandaşlara en kısa sürede, en iyi hizmeti sunacağız ve vatandaşlarımız ile belediye arasındaki bürokrasiyi ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

Alo 153 Samsun'a değer katacak

Alo 153'ün vatandaşın sorunlarına çözüm üreteceğini söyleyen Başkan Demir, "Tüm talepler tek merkezde toplanacak ve ilgili birimlere aktarılarak hızlı ve pratik şekilde sıkıntılara çözüm bulunacak. Bu sistem şehrimize ve Büyükşehir'e ayrı bir değer katacak, halkımızla iletişimimiz daha güçlü olacak" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "7'den 70'e halkımızın şehrimizle ilgili hayallerini bu merkezden alacağız. Samsun için en iyisinin, en güzelinin peşindeyiz. Samsun 1 milyon 350 bin nüfusu ile büyük bir aile. Ailemizin her ferdinden, huzurundan, rahatından, konforundan, ulaşımından, sağlıklı yaşamasından kısaca her şeyinden biz sorumluyuz. Bunun için Samsun'a binlerce gözle bakıyor, daha ileri taşımak için el ele veriyoruz. Bu nedenle Alo 153 projemizi de çok önemsiyoruz. 153 Çağrı merkezi bize ışık tutacak, yönetimin hizmetlerle ilgili daha sağlıklı karar vermesine yardımcı olacak" - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı