Şehrin ihtiyaçları üretiliyor
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Şehrin ihtiyaçları üretiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şehrin ihtiyaçları üretiliyor

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü imalat atölyeleri çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü imalat atölyeleri çalışmalarını sürdürüyor. İmalat atölyelerinde birçok ürünün imalatını yaparak il genelinde kullanıma sunuyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde olan atölyeler tamamen kendi imkanlarıyla ürettiği ürünleri şehrin dört bir yanında vatandaşların kullanımına sunuyor. Aynı zamanda belediyenin de ihtiyaçları karşılanıyor.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü imalat atölyelerinde ferforje üretimi, otobüs durağı, kapı ve sokak isim tabelaları, trafik levhaları, reklam afişleri, araç giydirmeleri ve bank gibi birçok malzeme imalatı yaparken Belediye bünyesindeki araçların kaynak kaporta ve boya işlemleri de gerçekleştiriliyor. Ağaç İşleri ve Mobilya Atölyesi biriminde ise bank ve kamelya gibi ahşap ürünlerin imalatı yapılıp kullanıma sunuluyor. Şehrin dört bir yanında elektrik aksamlarındaki arızalar anında gideriliyor ve özellikli ışıklı tabela, trafik lambaları da ekiplerin hızlı çalışmaları ile Düzcelilerin hizmetine sunuluyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin ihtiyaç duyduğu ürünlerin büyük çoğunluğunu, alanlarında uzman ve nitelikli personellerle ürettiklerini kaydederek, "Bu sayede önemli ölçüde tasarruf sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda belediye hizmet binalarımızın ihtiyaçlarını da Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerimizde kendimiz üretiyoruz. Araçlarımızın tamiratını da yine kendi personelimiz ve imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde durmadık ve üretime devam ettik. Kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak üreten belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemek istiyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Şehrin ihtiyaçları üretiliyor
Şehrin ihtiyaçları üretiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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