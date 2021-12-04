Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için yükseklik korkusuna rağmen ağaca ev yaptı

İSTANBUL (AA) - Rize'nin Güneysu ilçesinde 54 yaşındaki Erdoğan Baltacı, yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte yamaca ve ağaç gövdesine çelik vidalalarla sabitlenmiş 10 metrekarelik ev yaptı.

Baltacı, 30 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da otomotiv sektöründe iş buldu.

Bu firmanın İstanbul, Manisa ve Kocaeli fabrikalarında çalışan Baltacı, 4 yıl önce emekli olunca yaz aylarında memleketinde yaşamaya başladı.

Köyünde evi olan Baltacı, çocukluğunun geçtiği babasından kalan arazisindeki gürgen ağacına şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için ev yapmaya karar verdi.

Baltacı, ağacın ve 6 metrelik demir direğin üzerine 10 metrekarelik evini yaptı.

Sağlam olması için de 3 çelik tel ile ağaca ve kayaya bağlayan, 20 çelik vida ile sabitleyen Baltacı, eve 13 basamaklı merdivenle çıkılıyor.

Baltacı, AA muhabirine, 30 yıl gurbette çalıştığını ve bedenen çok yıprandığını söyledi.

Emekli olduktan sonra köyüne dönerek stresten uzaklaşmayı istediğini anlatan Baltacı, çalıştığı dönem de ağaca küçük bir ev yapmayı hep düşündüğünü aktardı.

Amacının çabuk ulaşılabilen sessiz bir yer olduğunu vurgulayan Baltacı, ağacın olduğu bölgeye araba yolu olmadığını ve patika yolu yürüyerek ulaştığını ifade etti.

Baltacı, kullandığı keresteleri ölü ağaçlardan temin ettiğini dile getirerek, "Kurulumu yaklaşık bir ay sürdü. Kerestesini kardeşim ile taşıdık. Demir direği amca çocukları ile diktik. Geri kalan tahta döşeme işini eşim ile yaptık. O benim çırağım, ben usta. Çatının sacını amcamız yerleştirdi." dedi.

"Bizi idare edebilecek kadar ışığımız var"

Evi yaparken çok korktuğunu vurgulayan Baltacı, şöyle konuştu:

"Benim yükseklik korkum var. Emniyet kemeri ile kendimi ağaca bağlayarak titreye titreye bugüne getirdik. Kısmet olursa martta arılarımı da buraya getirerek vakit geçireceğiz. Aslında yükseklik korkumuz devam ediyor ama yukarıdaki ortam güvenilir olduğu için rahatım. Direkleri, çivileri sabitledik. Şu anda gayet güvenli ve korkacak bir şey yok.

Enerji nakil hatları uzak. İnternetten su jeneratörü buldum. Kurduk ama işe yaramadı. Mekanik yapısı uymadı. Suyun debisinin çok daha yüksek olması gerekiyordu. İlave pervane yapıştırdık. Salyangoz gövdesini attık, direkt pervaneye fıskiyeden su püskürterek elektrik işini halletmiş olduk. Gece gelindiğinde bizi idare edebilecek kadar ışığımız var."

Baltacı, boş zamanlarında gelerek vakit geçirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnsanlardan uzak, tamamen doğa ile baş başa stres atabileceğimiz bir alan. Çevremizdekiler nasıl yaptığımız merak ediyor. Dedem yıllarca bu ağaçlara petek yerleştirdi. Benim çocukluk projemdi. Taktirle karşılıyorlar. Değişik bir şey. Ben biraz farklı düşünürüm. Projesi yaparken ortaya çıktı. Çizimini sadece kereste hesaplamak için yaptım. Yapıldıkça ortaya çıkan bir ev oldu."