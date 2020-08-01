Şehrin göbeğindeki devasa ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şehrin göbeğindeki devasa ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi

İstanbul'da şehrin göbeğinde ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi.

01.08.2020 09:52 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:31

İstanbul'da şehrin göbeğinde ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi. Devasa tarla sarıya boyanırken görenleri kendine hayran bıraktı.

Trakya ve bölgesinde sıklıkla görülen ayçiçeği tarlaları İstanbul Avcılar'a bağlı Isparta Kule'de havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, adeta sarı örtü ile örtülmüş görünümü veren ayçiçeği tarlalarının devasa görüntüsü kendine hayran bıraktı.

İlçede yaşayanların alışık olduğu bu eşsiz manzara için vatandaşlar fotoğraf çektirmeye geliyor. Dünyaca ünlü birçok fotoğrafçının da dikkatini çeken tarlalar için fotoğrafçılar ayçiçeklerinin olgunlaşmasını bekliyor. Ayçiçeğinin yönünü güneşe göre ayarlaması ile seyrine doyum olmayan manzaralar oluşuyor.

"İSTANBUL'DA BÖYLE BİR YERDE BÖYLE BİR MANZARANIN OLMASI ÇOK GÜZEL"

Ayçiçeği tarlasına vatandaşların fotoğraf çektirmek için geldiğini söyleyen Kerim Doğan, "İnsanlar buraya gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Ayçiçekleri güneş hangi yöne gitse başlarını o yöne çekiyorlar. İstanbul'da böyle bir yerde böyle bir manzaranın olması çok güzel. Genelde vatandaşlar kalabalık gruplar halinde geliyor" diye konuştu.

"BAZEN MANZARA İÇİN GELİP ADAK KESEBİLİYORLAR"

Ayçiçeği tarlalarının yanında adak kurban satımı yapan Hacı Yusuf Aydın, "İnsanlar fotoğraf çektirmeye her gün geliyor. Böyle bir manzarada çalışmanın avantajları da oluyor. Bazen manzara için gelip adak kesebiliyorlar" dedi.

(İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

Şehrin göbeğindeki devasa ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz Güncel
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi 3. Sayfa
Evlerinin terasında uyurken üstlerine baca devrilen çift, yaşamını yitirdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüs var mı diye araştırma başlattı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de mutasyona uğrayan koronavirüs var mı diye araştırma başlattı
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız Dünya
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Annesini 50 yerinden bıçaklayarak katleden gencin mahkemedeki ifadesi kan dondurdu
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, 'Aileni öldürürüm' diye tehdit etmiş
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan 5 ili paylaştı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Rusya'dan Türkiye'ye Kovid-19 nedeniyle ara verilen uçak seferleri yeniden başladı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Inter-Messi flörtünde, İtalyan kulübü astronomik ücret ödemeye hazır!
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Tüm yurttan bayram manzaraları! Kurbanın savurduğu tekme kasabı bayılttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Fatih Sultan Pınar Gültekin Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Aleyna Tilki Nebahat Çehre
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Asker Kavga Bayram
Şu an buradasınız: Şehrin göbeğindeki devasa ayçiçeği tarlaları havadan görüntülendi - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 10:59:43. #1.15#
title