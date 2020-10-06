Şehrin göbeğindeki boş arazi vatandaşların korkulu rüyası oldu
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Şehrin göbeğindeki boş arazi vatandaşların korkulu rüyası oldu

06.10.2020 12:07 | Son Güncelleme: 06.10.2020 12:11
Şehrin göbeğindeki boş arazi vatandaşların korkulu rüyası oldu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan boş ve metruk arazi gün batımı sonrasında alkol ve uyuşturucu kullananların adresi olurken bu durum bölgeden geçen insanları korkutuyor.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan boş ve metruk arazi gün batımı sonrasında alkol ve uyuşturucu kullananların adresi olurken bu durum bölgeden geçen insanları korkutuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar arazide çevre düzenlemelerinin yapılmasını istedi.

Adnan Menderes Caddesi ile Sakarbaba Caddesi arasında kalan ve özel bir ortaokulun yanında bulunan boş ve metruk arazi gün batımı sonrasında alkol ve uyuşturucu kullananların yeni adresi oldu. Gün batımı sonrasında araziye gelenler alkol ve uyuşturucu alıp bölgedeki vatandaşları rahatsız ediyor. Bölgede oturan insanlar, adeta kabusları olan bu duruma ise bir an önce çözüm yolu bulunmasını istiyorlar. - SAKARYA

Şehrin göbeğindeki boş arazi vatandaşların korkulu rüyası oldu
Şehrin göbeğindeki boş arazi vatandaşların korkulu rüyası oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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