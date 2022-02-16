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Şehrin göbeğinde testereli taksici dehşeti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şehrin göbeğinde testereli taksici dehşeti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir taksi şoförü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne testereyle saldırdı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir taksi şoförü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne testereyle saldırdı.

Sedat Kirtetepe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir taksici trafikte motosikletli kurye ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında taksi şoförü aracından aldığı testere ile motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalıştı. O anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı.

Görüntülerde, taksicinin elindeki testereyle motosiklet sürücüsüne saldırmaya çalışması ve vatandaşların kavgayı ayırmak için araya girmesi yer alıyor. - SAKARYA

Şehrin göbeğinde testereli taksici dehşeti

Şehrin göbeğinde testereli taksici dehşeti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Sakarya, Taksi, 3. Sayfa, Haberler

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