SAKARYA (İHA) - - Şehrin göbeğinde silahlı kavga: 1 yaralı

Şehir merkezinde korku dolu anlar, alacak-verecek kavgasında kan aktı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aralarında alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Şehrin göbeğinde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan Gar Meydanında meydana geldi. Cumhuriyet Polis Merkezi yakınında meydana gelen olayda, aralarında alacak-verecek meselesi olduğu öğrenilen iki kişi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında şüpheli D.K., S.C.'yi ayağına sıktığı kurşunlarla yaraladı. Şehrin göbeğinde korku dolu anlara sebep olan olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralı S.C. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli D.K. ise kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.