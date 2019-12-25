Şehrin göbeğinde korkutan yangın, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

25.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:37

Bursa'da sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Binanın içinde oluşan yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar, polis ekipleri tarafından tahliye edildi.



Yangın Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki Heykel Ressam Şefik Bursalı caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde 5 katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının yandığını apartmanın hemen karşısında bulunan bir otelin 8. katında kalan vatandaşlar farkedip polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başlarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Cadde yaya ve araç trafiğine kapandı. Alevlere 40 metrelik merdivenle ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.



Binanın içinde oluşan yoğun duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalanlar, polis ve itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Alınan bilgiye göre Ressam Şefik Bursalı Caddesi'ndeki bir apartmanda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA