Şehrin Göbeğinde Film Sahnelerini Aratmayan Kovalamaca

Bursa'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan madde bağımlısı ve hırsızlık şüphelisi olduğu öne sürülen şahıs film sahnelerini aratmayan bir kovalamaca sonunda yakayı ele verdi. polis önce polise silah çekti daha sonra ters şeride girdi. Kaçan şüpheli şahıs önce 2 arabaya çarptı daha sonra bir ağaca çarptıktan sonra kıskıvrak yakalandı.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Demirtaşpaşa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çevrede devriye atan ekipler şüphelendikleri Ramazan A. (23) isimli şüpheli şahsın kontrolündeki 16 AAJ 708 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerinin dur ihtarına uymayan iddiaya göre kullandığı uyuşturucunun etkisinde olan şüpheli sürücü polis ekiplerine silah göstererek Ankara yoluna doğru kaçmaya başladı. Ankara yoluna ters yönde giriş yapan sürücü yaklaşık yarım saatin ardından 2 araca çarptı. Polis ekiplerinin aldığı önlemi fark eden Ramazan A. panikleyip kaldırıma çıktı. Polis ekiplerinin ateş açması sonucu şahıs kaldırımda bulunan bir ağaca ve minibüse çarparak durdu. Film sahnelerini aratmayan yarım saatlik kovalamaca an be an kayıt altına alındı. Silahlı ve madde bağımlısı şahsı etkisiz hale getiren polis ekipleri, yaptıkları ilk aramada minibüste çalıntı olduğu öne sürülen bakır malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Kazada yaralanan Ramazan A. Muradiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yarım saat süren film sahnelerini aratmayan nefes kesen kovalamaca kameralara an ben an yansırken çevrede bulunan vatandaşlar olayı korku dolu gözlerle izledi. - BURSA