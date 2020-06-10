Şehrin göbeğinde 10 yıldır karanlıkta yaşıyorlar
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Şehrin göbeğinde 10 yıldır karanlıkta yaşıyorlar

Şehrin göbeğinde 10 yıldır karanlıkta yaşıyorlar Üç torunu ile tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor Karpuz isteyen torununun gözyaşlarını dindiremediğini söyleyen kadın, yardım eli bekliyor Gaziantep'te yaşayan Fazilet Zehiroğlu, şehrin ortasında 10 yıldır elektriksiz tek göz odada üç torunu...

10.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:10

Şehrin göbeğinde 10 yıldır karanlıkta yaşıyorlar

Üç torunu ile tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor

Karpuz isteyen torununun gözyaşlarını dindiremediğini söyleyen kadın, yardım eli bekliyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Fazilet Zehiroğlu, şehrin ortasında 10 yıldır elektriksiz tek göz odada üç torunu ve bir oğluyla birlikte yaşam mücadelesi veriyor. Karpuz isteyen torununun gözyaşlarını dindiremediğini söyleyen kadın, uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Ünaldı Mahallesi'nde 4 nolu sokakta tek göz odada yaşamaya çalışan Fazilet Zehiroğlu, rutubetli odasında astım ve tansiyon hastalığıyla da mücadele ediyor. Eşinden ayrılan ve daha sonra meme kanserinden hayatını kaybeden kızının bir oğlu ile cezaevine giren oğlunun iki çocuğuna bakmak zorunda kalan kadın, tek yardımcısı olan küçük oğlunu ise askere göndermeye hazırlanıyor. Tek isteği 3 torununa sahip çıkılması ve kendilerine daha düzgün şartlar sağlanması olan Fazilet Zehiroğlu, çocukların rutubetli bir evde büyümesini istemiyor.

Bir darbe de pandemi süreci vurdu

Gidecek kimsesi olmadığını belirten Zehiroğlu, torunlarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Pandemi sürecinde durumların daha da kötüye gittiğini anlatan Fazilet Zehiroğlu, "Oğlum fırında çalışıyordu ama bu hastalıktan dolayı kimse işe de almadı. Şahinbey Belediyesinin sağladığı market yardımı ile geçiniyoruz. Çocuklar da büyüdü oda yetmiyor çünkü gördükleri her şeyi istiyorlar. Elektrik yok televizyon nedir bilmiyorlar, geçen gün komşuya gittiler evden çıkmak istemediler. Bana yardım etsinler ben bu çocuklarıma bakayım çünkü artık gücüm kalmadı" ifadelerini kullandı.

Torununa karpuz alamadı

Yetkililere seslenen kadın, torununun karpuz isteyerek ağladığını ama gözyaşlarını dindiremediğini kaydetti. Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Fazilet Zehiroğlu, "Bu 3 çocuğuma elini uzatsın çocuklarımı okutamıyorum çünkü masraflarını karşılayamıyorum, çocuğum karpuz istedi ağladı ama alamadım" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklar çizgi film nedir bilmiyor"

Yaşadığı sıkıntıların en büyük mağdurunun torunları olduğunu kaydeden Zehiroğlu, "Elektriğimiz yok ev benim değil yaptıramadım. Komşularımız desteği ile bugüne kadar geldik. Çocuklarım çizgi film nedir bilmezler, öğretmeni sormuş izlemedim demiş televizyonu yok, elektriği yok nasıl izlesin" ifadelerini kullandı.

Şehrin göbeğinde 10 yıldır karanlıkta yaşıyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

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