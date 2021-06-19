Şehrin gizli vahaları

1- YAZA ÖZEL MENÜVilla Emma, İstanbulMekan için Ebru Erke "Şahane bir bahçesi, rüya gibi çiçek ve bitki tasarımları var. Şefi Durmuş Gökçe çok iyidir, yaza özel salatalar ve yengeçli taco hazırladı" diyor.

1- YAZA ÖZEL MENÜ

Villa Emma, İstanbul

Mekan için Ebru Erke "Şahane bir bahçesi, rüya gibi çiçek ve bitki tasarımları var. Şefi Durmuş Gökçe çok iyidir, yaza özel salatalar ve yengeçli taco hazırladı" diyor. (0530) 918 36 63

2- PEYZAJI İDDİALI

Biblos Hotel, İzmir

Saffet Emre Tonguç "Çok güzel bir peyzajı var. Kahvaltı salonunun olduğu restoran bölümünde muhteşem bir çevre düzenlemesi yapılmış" diyerek Biblos'u öneriyor. (0232) 335 00 00

3- ÜNLÜ ŞEFİN YÖNETİMİNDE

Brava, Bodrum

Brava, Bodrum EDITION'ın açık hava restoranı. Ebru Erke "Yemekler çok iyi, muadil yerlere göre fiyatları cep yakmıyor" diyor. Mekanı dünyaca ünlü şef Diego Munoz yönetiyor. (0252) 311 31 35

4- PİZZALARI ÇOK BAŞARILI

Cecconi's, İstanbul

Çağdaş Ertuna burası için "Beyoğlu'nun kalbinde gizli bir vaha gibi. Bol yeşillikli bir bahçesi var. Pizzaları ve ıstakozlu spagetti gibi yemekleri de çok başarılı" diyor.(0212) 377 71 80

5- DENİZ MANZARASI GÖRÜLMELİ

7 Mehmet, Antalya

Zeynep Kakınç ve Savaş Özbey'in önerdiği mekan, lezzetlerinin yanı sıra yeşillikler içindeki bahçesi ve deniz manzarasıyla da şehrin bir numarası. (0242) 238 52 00

6- KALABALIKTAN, GÜRÜLTÜDEN UZAK

Backyard, İstanbul

Rachel Araz'ın önerisi. Şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzak, huzurlu birkaç saat geçirmek isteyenler için İstanbul'un tam kalbinde. (0532) 131 74 04

7- YENİ NESİL KÜTÜPHANE

Zai, Bodrum

Bitez'de yeni nesil kütüphane olarak adlandırılan mekan, farklı bahçe tasarımıyla dikkat çekiyor. Hülya Ekşigil ve Deniz Alphan tavsiye ediyor. (0252) 319 18 88

8- SANKİ KENDİ EVİNİZDESİNİZ

Limonlu Bahçe, İstanbul

İstanbul'un kalbi Taksim'de, ağaçlarla çevrili, size müstakil evinizin arka bahçesindeymiş hissi veren bir mekan… Uğur Alkapar'ın önerisi. (0212) 252 10 94

9- SAĞLIKLI VE ORGANİK

Voi Central, İstanbul

Etiler'deki Voi Coffee Company, kahve sektörünün en geniş ve huzurlu bahçesine sahip. Sağlıklı, organik yiyecek-içecekleriyle müşterilerini ağırlayan mekanı Deniz Alphan öneriyor. (0532) 056 53 30

10- YÖRESEL LEZZETLER

Saklı Bahçe, Tokat

Zeynep Kakınç'ın "Ağaçların altında, dere kenarında, huzur dolu bir aile işletmesi" dediği mekan tüm ülkenin yöresel lezzetler dendiğinde örnek gösterilen restoranlarından… (0356) 214 12 34

Kaynak: Hürriyet