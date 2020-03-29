Şehrin girişi mercek altında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şehrin girişi mercek altında - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Şehrin girişi mercek altında

Şehrin girişi mercek altında Şehre giren herkesin ateşi ölçülüyor Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a giriş yapan tüm araçlar mercek altına alındı.

29.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:44
Şehrin girişi mercek altında

Şehrin girişi mercek altında

Şehre giren herkesin ateşi ölçülüyor

TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a giriş yapan tüm araçlar mercek altına alındı. Şehrin girişinde bulunan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce yolcuların ateşini ölçüyor sonrasında ise çeşitli uyarılarda bulunuyor.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamsında şehirler arası otobüslere getirdiği kısıtlamanın ardından çeşitli il ve ilçelerden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine gelen tüm araçlar denetleniyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa İlçesi girişindeki kontrol noktasında polis ekiplerince yapılan denetimlerde yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor. Şehir içi yolcu minibüslerinde de yolcular arası oturma mesafesine yönelik denetimler yapılıyor.

Şehrin girişi mercek altında

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Şehrin girişi mercek altında

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haber
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
5 ilimizde 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haber
5 ilimizde 9 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haber
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi Haber
Rus uzman, ülkesinde salgının duracağı tarihi verdi
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi Haber
Sosyal medya fenomeninin telaffuzu sonrası Netflix 'adını' değiştirdi
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti Haber
Turhan neden görevden alındı? Bir konudaki tavrı koltuğundan etti
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Hakkari'de salgın nedeniyle 78 kurban kesilip dua edildi
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
23 yaşındaki genç, kavgada bıçakladığı arkadaşını, vicdan yapıp hastaneye götürdü
23 yaşındaki genç, kavgada bıçakladığı arkadaşını, vicdan yapıp hastaneye götürdü
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Ronaldo'nun felç geçiren annesi iyileşti ve taburcu oldu
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Seyir halindeyken yanmaya başlayan gencin 20 gün önce aldığı aracı, kullanılamaz hale geldi
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye...
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
Kredi kartı asgari ödemesi yüzde 20-40 arasında olacak
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Rus Dışişleri Sözcüsü, sokaklara aslan, kaplan bırakıldığı iddialarına ayı şakasıyla cevap verdi
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Murat Boz Dilek Yaman Didem Soydan
Spor Falcao Tamer Tuna Fatih Terim Lionel Messi Akif Üstündağ
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Şehrin girişi mercek altında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 18:47:13. #1.15#
title