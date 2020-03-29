Şehrin girişi mercek altında Şehrin girişi mercek altında Şehre giren herkesin ateşi ölçülüyor Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a giriş yapan tüm araçlar mercek altına alındı.

Şehrin girişi mercek altında

Şehre giren herkesin ateşi ölçülüyor

TEKİRDAĞ - Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ'a giriş yapan tüm araçlar mercek altına alındı. Şehrin girişinde bulunan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri önce yolcuların ateşini ölçüyor sonrasında ise çeşitli uyarılarda bulunuyor.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamsında şehirler arası otobüslere getirdiği kısıtlamanın ardından çeşitli il ve ilçelerden Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine gelen tüm araçlar denetleniyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa İlçesi girişindeki kontrol noktasında polis ekiplerince yapılan denetimlerde yolcu ve sürücülerin ateşi ölçülüyor. Şehir içi yolcu minibüslerinde de yolcular arası oturma mesafesine yönelik denetimler yapılıyor.

Kaynak: İHA