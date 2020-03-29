Şehrin giriş ve çıkışlarında sürücülerin ateşleri ölçülüyor
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İl Sağlık Müdürlüğü, Polis, Bolu

Şehrin giriş ve çıkışlarında sürücülerin ateşleri ölçülüyor

Şehrin giriş ve çıkışlarında sürücülerin ateşleri ölçülüyor Bolu'ya giriş yapılan 8 noktada görevli polis ekiplerince sürücüler zorunlu yolculuklar dışında dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarak sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldı.

29.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:58
Şehrin giriş ve çıkışlarında sürücülerin ateşleri ölçülüyor

Şehrin giriş ve çıkışlarında sürücülerin ateşleri ölçülüyor

BOLU - Bolu'ya giriş yapılan 8 noktada görevli polis ekiplerince sürücüler zorunlu yolculuklar dışında dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarak sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldı.

Bolu'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel, şehre giriş ve çıkış yapılan 8 noktada uygulama gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada polis ekipleri yola çıkan sürücüleri zorunda kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekipler ise sürücüler ve yanlarında bulunan diğer yolcuların ateşlerini ölçüp, sosyal mesafeye önem göstermeleri konusunda uyarılarda bulunarak iyi yolculuklar diledi. Sürücüler, yapılan bu uygulamadan memnun olduklarını ifade ederek, diğer vatandaşları bu süreçte duyarlı olmaya davet etti. Sürücüler, alınan bu tedbirler sayesinde kendilerini daha güvende hissederek yola çıktıklarını söylediler.

Şehrin giriş ve çıkışlarında sürücülerin ateşleri ölçülüyor

Kaynak: İHA

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Şehrin giriş ve çıkışlarında sürücülerin ateşleri ölçülüyor

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