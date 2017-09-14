Şehrin giriş ve çıkış noktalarına polis aracı maketi konuldu



IĞDIR - Iğdır'da şehrin giriş ve çıkışlarına trafik polisi aracı maketi konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin trafik kuralı ihlalleri yapmasının önüne geçmek amacı ile şehrin giriş ve çıkışına koyduğu trafik polisi aracı maketi vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor.

Uygulamanın çok iyi olduğunu belirten Hüseyin Sürmeli isimli vatandaş, "Trafik polisi aracı maketini uzaktan gördüğün zaman tedbir alabileceğin bir nokta olduğunu gösteriyor. İnsan ister istemez tedirgin olup aniden arabanın kontrolünü sağlıyor. Bence güzel bir uygulama ve hiç olmasa trafik kurallarına uyalım" dedi.