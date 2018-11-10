Şehrin en eski terzisi 52 yıldır kumaşa şekil veriyor

SAMSUN - Samsun'da esnaflık yapan Mehmet Karpuzoğlu, 14 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 52 yıldır sürdürüyor. Karpuzoğlu, şehrin en eski terzisi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Samsun'da yaşayan 66 yaşındaki Mehmet Karpuzoğlu, sanat öğrenmek için 14 yaşında şehrin sayılı terzilerinden olan bir esnafın yanına çırak olarak işe başladı. Ustasının yanında geçen 11 yılda çıraklık ve kalfalık dönemini geçiren Karpuzoğlu, 25 yaşında kendi terzi dükkanını açtı. 41 yıldır da sabah erken saatlerinde 50 metrekarelik dükkanına gelen Karpuzoğlu, 40 yıllık dikiş makinesiyle kumaşlara şekil veriyor. Karpuzoğlu ayrıca 1 milyon 300 bin nüfuslu şehrin en eski terzisi olma özelliğiyle de dikkatleri çekiyor.

"Terzilik mesleği sayılı mesleklerden bir tanesi"

İlkokuldan sonra terzilik mesleğine heves ettiğini ifade eden Karpuzoğlu, ailesinin kendisini bir terzinin yanına verdiğini söyledi. Çırak olarak terzilik mesleğine adım attığını aktaran Karpuzoğlu, "Çıraklıktan sonra kalfalık dönemine geçtim. Kalfalık döneminin ardından sonra ise askere gittim. Askerden sonra kendi iş yerimi açtım. Terzilik mesleği sayılı mesleklerden bir tanesi. Zaman içerisinde zorluklar oldu ama nihayetinde bugünlere geldim" dedi.

"Bir daha dünya ya gelsem yine terzi olurdum"

Terzilik mesleğinin son zamanlarda düşüş gösterdiğini kaydeden Karpuzoğlu, "Zamanında birkaç arkadaş ile birlikte çalışıyorduk. Şimdilerde ise tek çalışıyorum. Hala hevesli bir şekilde işimi yapıyorum. Zaten sanatkarda heves olmadan olmaz. Benim ustam Samsun'un sayılır 3-5 terzisinden birisiydi. Sanat bakımından iyi yetiştik. Terzilik mesleğinden çok memnunum. Bir daha dünya ya gelsem yine terzi olurdum. Ancak maalesef eskiye oranla rağbet yok. Gençlerimiz artık kolay giyime kaçıyorlar. Kumaş kültürü bitti gibi" diye konuştu.