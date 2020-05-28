Şehrin en büyük meydanında cuma namazı için sosyal mesafe hazırlığı yapıldı Kırşehir'in en büyük meydanı yarın kılınacak cuma namazı için hazır hale getirildi.

Kırşehir'in en büyük meydanı yarın kılınacak cuma namazı için hazır hale getirildi. Kent merkezindeki tarihi Cacabey Camisi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisi arasındaki meydanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cuma namazı için düzenleme yapıldı. Kırşehir Belediyesi ekipleri, meydanda yaptıkları çalışmada sosyal mesafe ayarlaması yaptı. Metre ile ölçüm yapan ekipler, en az 1,5 metre mesafe ile sarı bantlarla cemaatin duracağı yerleri belirledi. İl Müftülüğünün önerisi ile Kırşehir Valiliğince belirlenen cuma namazı kılınacak 32 cami arasına Hoca Ahmet Yesevi Camisi ve önündeki meydan da bulunuyor. Yaklaşık 800 yıllık Cacabey Camisi ise restorasyon çalışması nedeniyle ibadete kapatılmıştı. Kaynak: AA