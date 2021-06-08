Şehrin Birçok Noktasında Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Gerçekleştiriliyor

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki birçok noktada, temizlik ve yabani ot ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki birçok noktada, temizlik ve yabani ot ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmada, şehir genelinde görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktada yabani ot temizliği gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar ile vatandaşların ve çocukların park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmeleri amaçlanıyor .

Ekiplerin çalışmaları sonucu bütün mahallelerdeki açık alanlardaki yabani otlar temizlerken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan atıklar da temizlendi.

Kaynak: Habermetre