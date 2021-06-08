Şehrin Birçok Noktasında Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Gerçekleştiriliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehrin Birçok Noktasında Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Gerçekleştiriliyor

Şehrin Birçok Noktasında Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Gerçekleştiriliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki birçok noktada, temizlik ve yabani ot ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki birçok noktada, temizlik ve yabani ot ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmada, şehir genelinde görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktada yabani ot temizliği gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar ile vatandaşların ve çocukların park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmeleri amaçlanıyor .

Ekiplerin çalışmaları sonucu bütün mahallelerdeki açık alanlardaki yabani otlar temizlerken, aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan atıklar da temizlendi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Sarp Akkaya Şeyma Subaşı
Spor Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şehrin Birçok Noktasında Kapsamlı Temizlik Çalışmaları Gerçekleştiriliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:50:31. #1.14#

title