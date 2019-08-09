Şehrin 50 yıllık sorununa 21 milyon TL'lik çözüm

09.08.2019 17:49

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas'tan başlayarak, Hulusi Akar Bulvarı üzerinden Bağdat Caddesi'ne kadar devam eden 11 kilometre uzunluğunda yapımı tamamlanan şehrin ikinci ana kolektör hattında incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, şehrin gelecek 50 yıllık alt yapı sorununu ortadan kaldıran 21 milyon TL maliyetli çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Başkan Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir ve diğer yetkililerle birlikte şehrin ikinci büyük kolektör hattının tamamlanması dolayısıyla bir süredir trafiğe kapalı olan Arif Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Kurban Bayramı öncesi yolun trafiğe açılması amacıyla verdiği talimat kapsamında yapılan asfaltlama çalışmalarında bulunan işçilerle selamlaşan ve tatlı ikram eden Başkan Büyükkılıç, şehrin altyapısını yakından ilgilendiren önemli bir çalışmanın tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Talas'tan başlayarak, Hulusi Akar Bulvarı üzerinden Bağdat Caddesi'ne kadar giden bu yolun maliyeti 21 milyon TL. Fakat biz Kayserili hemşerilerimize ne kadar hizmet etsek azdır" dedi.

Ramazan Bayramı öncesinde yolun18. Cadde kısmını açtıklarınıhatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Arif Caddesi kısmını da Kurban Bayramı'na açacağız diye planlamamızı yapmıştık. Sonuç itibariyle burayı planladığımız gibi hizmete almış bulunuyoruz.Yol çalışmalarımız sırasında anlayışlı yaklaşımlar ile ekiplerimize yardımcı olan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca burada emeği geçen personelimize de teşekkür ediyorum. Burası çok önemli bir yatırımdı. Çok şükür bayram öncesinde hizmete aldık. Herkese hayırlı olsun." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA