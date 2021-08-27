Şehrimizin Gururu Çocuklarımızı Misafir Ettik
Macit Zeren Fen Lisesi Okul Müdürü Ahmet Eren, Müdür Yardımcısı Arslan Yurduseven ve üniversite sınavında derece yapan öğrencilerimizi belediyemizde ağırladık.
Macit Zeren Fen Lisesi Okul Müdürü Ahmet Eren, Müdür Yardımcısı Arslan Yurduseven ve üniversite sınavında derece yapan öğrencilerimizi belediyemizde ağırladık. Şehrimizin gurur kaynağı çocuklarımızı başarılarından dolayı tebrik ettik. Çeşitli hediyeler takdim ettiğimiz yavrularımıza öğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz.
Kaynak: Habermetre