ISPARTA (Habermetre) - Şehrimizin Daha Modern Olmasını İstiyoruz Cumhuriyet Caddesi esnafı ile bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, caddenin ikinci etabında begonit taş döşeme çalışmasının başlayacağını bildirdi. Esnafın talebi üzerine caddenin çift yönlü olarak ışıklı begonit taşlarla süsleneceğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, "Bu şehrin tamamı bizi ilgilendiriyor, her yerin en güzel şekilde olmasını istiyoruz" dedi. Isparta Belediyesi, kaldırımlarla meydanları Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde seri üretime geçilen begonit taşlarla donatmaya devam ediyor. Son olarak Cumhuriyet Caddesi'nde ITKM olarak bilinen Meydan AVM'nin karşısındaki kaldırımlar esnafın talebi üzerine begonit taşlarla kaplanmıştı. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından caddenin diğer bölümündeki esnaflar, Tevfik Yaşar Pasajı'nın önünden eski kültür sinemasına giden yoldaki kaldırımlara da begonit taş döşenmesi için talepte bulundu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i kahvaltıya davet ederek, begonit taş talebini ileten esnaflar ayrıca pasajın alt kısmındaki camii tuvaletlerinin de bakımdan geçirilmesini istediklerini belirttiler. Başkan Başdeğirmen, kaldırım çalışmasının yarın itibariyle başlayacağını ifade ederek, ilgili birime camii tuvaletlerinin bakımlarının da yapılması talimatını verdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Cumhuriyet Caddesi'ndeki ikinci etap begonit taş döşeme çalışması için esnafı bilgilendirdi, istek, öneri ve sorunlarını dinledi. Esnaflar adına ilk söz alan Fikret Baykal, sabah kahvaltısı davetine katıldığı için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür etti. Pasajın alt kısmında camii bulunduğunu belirten Baykal, karlı ve yağmurlu havalarda kaldırım kısmından aşağıya su girdiğini söyledi. Baykal, "Burada telefon kulübesi vardı onu kaldırttık. Kısmen de olsa su akması oradan kesildi. Ama halen kaldırım bölümünden kar ve yağmur suyu giriyor. Tamiratını yaparsanız camii cemaati ve esnaf adına çok teşekkür ederiz" dedi. Başkan Başdeğirmen, ilgili başkan yardımcısına camii tuvaletleri ve rutubetli alanların bakımının yapılması talimatını verdi. Başdeğirmen, "Fikret beyin söylediği gibi kaldırım tarafından camii tarafına su giriyor. Buranın yalıtımlarının yapılması lazım. İleriye doğru gittiğimizde belki binalarla alakalı karşımıza farklı durumlar çıkacak. Binalarla alakalı bina sahiplerinin kendileri yapmaları gereken şeyleri kendilerinden bekleyerek, ortak alanları da bizler yaparak burayı en kısa zamanda begonit taşlarla ışıklı şekilde yapacağız" dedi. Esnaflardan Osman Karaca da, esnaf olarak kaldırımın düzenli ve ışıklı bir şekilde yapılmasını istediklerini söyledi. Karaca, "Ayrıca kaldırımda motosiklet ve bisikletler oluyor. Motosiklet ve bisiklet parkı istiyoruz" dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kahvaltı daveti için esnafa teşekkür etti. Esnafa bereketli, bol kazançlar dileyerek sözlerine başlayan Başkan Başdeğirmen, esnafla buluşarak, bölgedeki ihtiyaçları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi. Daha önce Cumhuriyet Caddesi'nin birinci etabındaki esnaflarla buluştuklarına değinen Başdeğirmen, "Bu şehrin tamamı bizi ilgilendiriyor. Sadece bu cadde ve arka sokağımız değil, her yerin en güzel şekilde yapmak amacındayız. Sizlerin de düşüncesi mutlaka budur. Bizler de aynı düşüncede hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu tür toplantılara daire müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla katılıyoruz. Hangi konunun hangi birimimizle alakası varsa o arkadaşımız o konuyu en kısa zamanda çözerek hizmete sunuyor. Bir önceki hafta Kunduracılar Sitesi'ndeydik, Cuma Namazını orada kıldık. Buranın altında bir cami ve tuvaletleri var. Mescitler, camiler ve tuvaletler vatandaşlarımız ve bizler için önemli. Daha önce bu konulardaki talepleri çözdük, çözüyoruz. Sıra bu bölgeye geldi. Esnafımızın bizden kaldırım taşlarının değiştirilmesi yönünde bir istekleri var. Bu kaldırım taşları yaklaşık 30 yıl önce yapılmış" şeklinde konuştu. Cumhuriyet Caddesi'nin ikinci etabındaki esnafların kaldırımların değişmesiyle ilgili imza toplayarak, kendilerine başvurduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Biz de bu kadar talep varsa çaresini bulalım, 10-15 gün çalışma sırasındaki sıkıntıya katlanalım ve burayı bitirelim düşüncesiyle geldik. Önceki hafta bir alt caddedeki kaldırımlara başlamıştık. Orada verdiğimiz süre içerisinde çalışmamızı bitirdik. Esnafımızın oradaki çalışmadan memnun olduğunu gördük. Aynı güzelliği devam ettirmemiz gerekiyor. Davetiniz için teşekkür ederiz" dedi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bir esnafın kaldırımlardaki oturma banklarının değiştirilmesi talebine ise "Kaldırım döşemeleri yaparken bankları kaldıracağız. Onların yerine yeni banklar koyacağız" diyerek yanıt verdi.

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