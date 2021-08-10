ŞEHRİMİZE YENİ ESERLER KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYORUZ…

Belediyemiz tarafından eğitim, kültür, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarıyla ilgili hayata geçirilecek olan 3 farklı proje için protokol imzalandı.

Belediyemiz tarafından eğitim, kültür, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarıyla ilgili hayata geçirilecek olan 3 farklı proje için protokol imzalandı. Belediyemiz ve Valilik arasında imzalanan protokoller kapsamında; Canlı Hayvan Pazarı, Serpincik Göleti ve Namık Kemal İlköğretim Okulu'nun yıkılıp tekrar yapılması projesi yer alıyor.

Canlı Hayvan Pazarı protokolü kapsamında, havaalanı yolu üzerinde bulunan hayvan pazarı ve kurban satış merkezi, Ulaş ilçesi Kovalı mevkiinde bulunan Canlı Hayvan Pazarına taşınarak işletmesi Belediyemiz tarafından yapılacak.

İmzalanan diğer protokolle ise Serpincik Göleti'nin Belediyemize devir işlemi yapıldı. Alana; ahşap kafe-restoran, su üstü seyir terasları, kumsal gezinti alanı-yürüyüş yolları ve otopark alanı yapılarak göletin şehir turizmine kazandırılması amaçlanıyor.

Bir diğer protokol ise eğitim alanında yapıldı. Bahtiyarbostan Mahallesinde bulunan 18 derslikli Namık Kemal İlkokulu'nun yıkılarak aynı alana Belediyemiz tarafından 24 derslikli, kapalı otoparklı, spor salonu ve sosyal tesisleri olan mondern bir ilkokulun inşa edilmesi planlanıyor.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, "Sivas hepimizin ortak sevdası, ortak değeridir. Hepimizin temel misyonu da şehrimize, milletimize hizmet etmek ve Sivas'ı kalkındırmak. Bunu yaparken de Sayın Valimiz ile şu hususa riayet ederek hareket ediyoruz; kurumsal taassuba takılmadan millet menfaati doğrultusunda çalışmak. Hizmetin nereden geldiği çok önemli değil, hizmetin kaynağının nasıl olduğu önemli değil, asıl önemli olan yasaya ve mevzuata uygun olan hizmetiler, bu şehre değer katacak projeleri hayata geçirmek. " dedi.

Başkanımız Bilgin, "Havaalanı yolu üzerinde kalan, şehircilik açısından ve şehrin gelişimine paralel olarak Sivas'a yakışmayan Ahırlar Bölgesi'nin; Et Süt Kurumu, Canlı Hayvan Pazarı, Ot Borsası ve Kurban Pazarı olarak planladığımız alana taşınması noktasında hazine ile yazışmalarımız var. Milli Emlak'tan projeye yetecek kadar bir yer tahsisi istedik. İnşallah geldikten sonra da önümüzdeki süreçte Ahırlar Bölgesi'ni şehir içerisinden taşıyıp modern, Sivas tarım ve hayvancılığının gelişmesi noktasında daha nitelikli bir bölge oluşturmak adına çalışmalarımız devam ediyor. " şeklinde konuştu.

Şehir trafiğini rahatlatmak ve otopark sorununu bir nebze çözmek adına önemli bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Başkanımız Bilgin, "Ekonomik ömrünü tamamlamış ve alan olarak otopark yapmaya uygun ve yenilenmesi gereken okulları Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün imzalayacağı protokolle yenileyeceğiz. Eğitime destek olmak adına, çağın gereklerine göre okulu yeniden inşa edeceğiz. Bu anlamda Namık Kemal İlkokulu'nu yenileyeceğiz. Bahçesini ve altını otopark yaparak şehir merkezinin ve bölgenin otopark sorununu çözecek projeyi hayata geçireceğiz. Daha yaşanılabilir şehirler oluşturabilmek için altyapısıyla, trafiğiyle, üst yapısıyla, insanların rahat olabildiği, güvenli şehirler oluşturma noktasında çalışmaya devam edeceğiz. Bismillah diyor, hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Serpincik Göleti ile ilgili projeye değinen Belediye Başkanımız Bilgin Hilmi; "Sivas'ın ortak talebi, hem de bizim seçim sürecinde sunduğumuz projelerden bir tanesi. Serpincik Göleti'nin mesire alanı olarak asli amacının da dışına çıkmadan kullanılması noktasında talep vardı. Mücavir alan içerisinde kalan Serpincik Göleti için şehre ve milletimize hizmet edecek bir projeyi kazandırmak istedik. İnşallah seneye bu aylarda açılışını da hep birlikte yapacağız. " dedi.

Vali Salih Ayhan ise konuşmasında; "Belediyemiz ile bütün hizmetlerde doğrudan bir irtibatımız var. Şehrimiz adına bir birinden önemli 3 farklı protokol gerçekleştireceğiz. Bunlardan birincisi Canlı Hayvan Pazarını Belediyemize devrediyoruz. İkincisi Serpincik Göleti'nin Sivas Belediyesi'ne devri, üçüncüsü ise Namık Kemal İlköğretim Okulu'nun yıkılıp yerine modern bir eğitim yuvası yapılması konusunda protokol imzalıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. " ifadelerine yer verdi.

Oluşturma Tarihi : 10 Ağustos, 2021

Okunma Sayısı : & 44

Kaynak: Habermetre