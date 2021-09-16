ŞEHRİMİZE HİZMET YOLUNDA, İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARIMIZ SÜRÜYOR - Haberler
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ŞEHRİMİZE HİZMET YOLUNDA, İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARIMIZ SÜRÜYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
ŞEHRİMİZE HİZMET YOLUNDA, İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARIMIZ SÜRÜYOR

ŞEHRİMİZE HİZMET YOLUNDA, İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARIMIZ SÜRÜYORŞehrimize hizmet yolunda, istişare ve değerlendirme toplantılarımız sürüyor.

ŞEHRİMİZE HİZMET YOLUNDA, İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARIMIZ SÜRÜYORŞehrimize hizmet yolunda, istişare ve değerlendirme toplantılarımız sürüyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze bağlı mesai arkadaşlarımızla bir araya geldik. İnşallah, Yozgat'ımızı birlik ve beraberlik içerisinde bir üst lige çıkaracağız. Değerli ekip arkadaşlarımıza, şehrimiz için harcadıkları yoğun mesai için teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum.

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Haber: ŞEHRİMİZE HİZMET YOLUNDA, İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARIMIZ SÜRÜYOR - Haberler
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