"Şehrimiz İçin Pandemiyle Mücadele Edelim" basın toplantısı

Sakarya'da "Şehrimiz İçin Pandemiyle Mücadele Edelim" konulu basın toplantısı düzenlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (SATSO) düzenlenen programda konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, insanlığın bir yılı aşkın süredir küresel bir salgınla mücadele ettiğini kaydetti.

Altuğ, salgınla sadece ekonomik değil sosyolojik ve psikolojik açıdan da hasar bırakacak bir dönemin hep birlikte tecrübe edildiğini belirterek bu süreçte büyük can kayıplarının verildiğini anımsattı.

"Pandeminin Normalleşme Süreci Adımları"nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Altuğ, normalleşmeye ilişkin gerçekleştirilecek girişimlerin il bazlı olarak adım adım yönetileceğini anlattı.

Altuğ, düşük riskin mavi, orta riskin sarı, yüksek riskin turuncu, çok yükseğin ise kırmızı ile gösterileceğini dile getirerek, "İlimizin bir an önce 'düşük riskli' iller arasında yer alması için her türlü çabayı sarf etmeye gayret etmeliyiz. Toplumsal olarak yaşamı olumsuz etkileyen bu durumun çözümü ancak bireysel hassasiyetle olacaktır. Herkes kendi sağlığından ve geleceğinden olduğu kadar diğer insanların da geleceği ve sağlığından ve hatta ülke ekonomisinin kaybından kendini sorumlu hissetmelidir. Bu süreçte sorumluluk hepimizde. Salgını hep birlikte fiilen ve fikren temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek aşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Akgün Altuğ, şehri ayağa kaldıracak gücü göstermeleri gerektiğini anlatarak, "Bunu da kurallara dikkat ederek tedbirlere uyarak yapabiliriz. Sakarya'nın iddialı bir kent olduğunu bu konuda da ispat edebiliriz. Bu noktada Sakaryalı hemşehrilerimizin duyarlılığını ve sorumluluğunu artırarak salgınla mücadelede sabrını devam ettireceğine ve sonunda da sağlıklı günlere kavuşacağımıza inanıyoruz." dedi.

Toplantıya, SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, meslek odaları ile ekonomik tabanlı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz