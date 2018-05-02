Denizli'de öğrencilerin şehrin tarihi, sosyal, kültürel ve turistik değerlerini öğrenirken okuma alışkanlıklarını artırmaları ve ilkokul çağındaki engelli öğrencilere sesli kitap materyali kazandırmak üzere Şehrim Denizli Projesi hazırlandı.

19 ilçenin, 19 hikaye ve 1 giriş kitabı ile tanıtılacağı proje için Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı.

Vali Hasan Karahan, törende yaptığı açılış konuşmada, proje kapsamında 3. sınıf öğrencileri için Denizli'yi tanıtmak amacıyla özel olarak kitaplar hazırlandığını belirtti.

Projenin Başbakanlık Tanıtma Fonu destekli olduğunu dile getiren Vali Karahan, "Projeyle 3. sınıf öğrencilerine 19 ilçe, 19 hikaye ve 1 giriş kitabı ile tanıtılacaktır. Bu projeyle hem kendini, coğrafyasını ve kültürünü tanıyan bireyler yetişecek hem de dezavantajlı gruplar hayatın içerisinde kendilerinin yer bulduklarının farkını hissedecek. Projenin hayırlı olmasını diliyor, projeye desteklerinden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Zolan da "Denizli'mizin her ilçesinin kendine ait güzellikleri ve değerleri var. Bu güzelliklerimizin ve değerlerimizin çocuklarımıza anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çocuklarımızın başta kendi ilçeleri olmak üzere tüm ilçelerimizin özelliklerini genelde de Denizli'mizin değerlerini öğretici bir proje amaçlanmış, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen protokol törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı da katıldı.

Projenin toplam bütçesinin 388 bin 250 lira olduğu ve 1 Mart 2020 tarihinde sona ereceği belirtildi.